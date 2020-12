FC Universitatea Craiova a realizat o mutare importantă privind lupta la promovare în care este angrenată în acest sezon.

Ovidiu Stângă, fost jucător în Bănie, a fost numit în funcţia de antrenor al echipei, iar fanii formaţiei oltene au transmis că sunt alături de el, chiar dacă acesta a trecut şi pe la rivala din oraş, CS ,,U” Craiova.

Stângă a semnat pe un an şi jumătate cu Universitatea Craiova şi speră ca fanii echipei să fie foarte aproape de el. Acesta nu s-a înşelat, iar la câteva ore după ce a fost anunţat ca noul antrenor al echipei, suporterii olteni i-au transmis că au susţinerea lor.

Andrei Preda, cunoscut şi sub numele de ,,Gogoaşă”, a vorbit despre venirea lui Stângă la Craiova şi este convins că olteanul regretă faptul că a trecut pe la echipa patronată de Mihai Rotaru. Acesta şi-a arătat şi el susţinerea faţă de tehnician.

„Să fim serioși, toți greșim în viață și toți avem dreptul la a două șansă. Ovidiu Stângă, cel despre care toți știm că a fost la cealaltă echipă din oraș a jucat vreo 140 de meciuri pentru Universitatea, a marcat și vreo 38 de goluri și s-a bucurat pentru ele în față noastră. El știe ce înseamnă Peluza Sud, suporterii, clubul! A jucat și vreo 20 de meciuri pentru România și a mers și la Mondiale…

Vom vorbi cu Ovidiu Stângă și sunt convins că regretă greșeala de atunci, dar ce să facem acum? Să ducem ura la extrem? Dacă un jucător de acolo devine liber și ne poate ajuta, să nu-l luăm pentru că a fost dincolo? Nu! Îl luăm și ne facem treaba cu el. Dănănae și David au fost acolo, dar putem spune că nu sunt ai noștri?”, a declarat Andrei Preda pentru Radio Sport 1.

Andrei Preda a mai explicat că deşi Ovidiu Stângă a pregătit şi formaţia lui Mihai Rotaru, acesta nu a fost deloc împotriva echipei finanţate de Adrian Mititelu.

„Erau momente, în 2013, când a ajuns acolo Stângă, iar mulți nu știau ce se întâmplă și aveau nevoie de un loc de muncă. Toți avem familie! Acel club este oricum, ceva, așa, trecător. În scurt timp, în Craiova, rămâne o singură echipă, dar e adevărat că pe suporterii trădători nu-i primim alături de noi în peluză.

Până și Rotaru spunea pe la televizor că dacă îi face Mititelu ofertă, el dă clubul. Vă dați seama despre ce club vorbim? Așa că nu trebuie să-l acuzăm pe Stângă. Îmi aduc aminte, când jucam cu Universitatea, în anul 2013, Pleșan și Cristescu ne spuneau să ne ducem în vestiarul oaspeților. Am sărit la gâtul lor, dar Stângă a tăcut. Zâmbea și realiza momentul ridicol, când noi eram tratați ca niște oaspeți la noi acasă. Din luna martie, lumea se va convinge.

Citeşte şi Decizie istorică a FIFA! Hotărârea luată de Crăciun de forul internațional

Câștigăm procesul definitiv și gata! În trei luni ne vine un autocar, cum nu mai are cineva în Liga 1. Jucătorii și antrenorii au salarii de nivelul Ligii 1, plătite la zi. Se fac eforturi, ar fi culmea să stricăm totul.”, a mai punctat suporterul Craiovei.

,,Gogoaşă” susţine că a existat un singur moment până acum când suporterii au impus un antrenor la echipă, pe Eugen Trică în locul lui Nicolo Napoli. Acesta mai spune că fanii echipei intervin doar atunci când sunt probleme în clasament.

„Noi, Peluza Sud, nu ne aflăm într-un moment în care să mergem peste conducători și să punem antrenor. Am făcut asta o singură dată, când am mers peste conducători și l-am pus pe Eugen Trică în locul lui Nicolo Napoli. Acum suntem neînvinsi de un an și jumătate, suntem pe locul întâi în liga a doua și nu e cazul să facem noi ceva rău când lucrurile merg bine.

Conducerea ne-a promis că aduce antrenor și a adus, a promis că aduce președinte și jucători. Vor pleca vreo 4 sau 5 și vin alții. Am aflat că au discutat cu Rednic și Bogdan Andone, dar amândoi au refuzat. Nu cred că Rednic are salariu mai bun decât îi ofeream noi, dar nu a venit la liga a doua. Câți antrenori din Liga 1 vin în Liga a doua. Să ne gândim și la asta!

Dacă, Doamne ferește, apar probleme în clasament, abia atunci intervenim. Acum e lipsit de sens. Îi dăm încredere și-l susținem pe Ovidiu Stângă și echipa noastră. Am fost prin cele mai cumplite locuri și momente, nu cedăm chiar acum, când mai e puțin.”, a mai declarat Andrei Preda.

Ovidiu Stângă vine să o antreneze pe FC Universitatea Craiova după ce ultima dată a pregătit echipa de fotbal feminin a celor de PSV Eindhoven.