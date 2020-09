Dezvăluiri incredibile despre Gigi Becali! Patronul FCSB, lovit puternic de un fost dinamovist

Sorin Răducanu (57 de ani), fost jucător la Dinamo, a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre Gigi Becali.

Răducanu susține că până să ajungă la pușcărie, Gigi Becali nu punea preț pe cei din jurul său și se lăuda mereu că face ce vrea din oameni.

„Gigi știe să citească. Juvete, as, popă, decar. El înainte să se ducă la pușcărie făcea așa: «Să moară mama, eu mă joc cu oamenii». Se jură cum zic eu bună ziua. Îl cunosc din 1986, am haiducit împreună. Nu te joci tu cu oamenii, Gigi! Dumnezeu se joacă cu oamenii. Tu ești fariseu! Îți știu caracterul și de-asta spun să nu mă mai întrebați de ăsta că fac urticarie”, a declarat Sorin Răducanu, la ProSport.

Becali s-a schimbat radical după ce s-a îmbogățit, susține Răducanu

„Am haiducit mult cu el. Dar când a dat de bani a înnebunit. Am jucat tenis cu piciorul și miza era o masă la un restaurant chinezesc. Zicea că mă face, că nu știu ce. Nici până în ziua de azi n-a dat masa. Îmi aduc aminte că am jucat o dată la Galați, a centrat prietenul Gino și am dat gol. A doua zi m-am întâlnit cu el, cu Victor și băiatul lui colonelul.

Nu vă spun cine e colonelul. Am mers la Băneasa, am băut un șpriț și am zis să jucăm un fotbal. Eram cu Victor și Gigi era cu băiatul colonelului. Ăla numai fotbal n-a fost. Ne bălăcăream pe acolo. Victor a fost cel mai valabil dintre toți. O dulceață de băiat, dar l-a înnebunit Giovanni. Dacă vă duceți în Pipera știți ce spune multă lume? Că nu toată lumea e prietenă cu familia Becali” – Răducanu.