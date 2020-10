Derby anulat? Situație inedită înainte de duelul dintre Juventus și Napoli

La formația antrenată de Gennaro Gattuso s-au descoperit trei cazuri de coronavirus după ce etapa trecută Napoli s-a duelat cu Genoa. Între timp, un focar a fost descoperit la trupa genoveză, iar meciul genovezilor din această rundă a fost amânat.

Nici deținătoarea Cupei Italiei nu a fost ocolită de probleme iar după ultima testare doi jucători au ieșit pozitiv: Piotr Zielinski și Elif Elmas. Iar în acest context Napoli nu a făcut sâmbătă deplasarea pentru partida cu Juventus, deși regulamentul prevede că doar cei infectați trebuie izolați nu și restul componenților lotului.

Clubul de lângă Vezuviu a motivat decizia luată prin faptul că autoritățile locale nu le-au permis să părăsească orașul. În ciuda acestei situații, Liga Profesionistă de Fotbal din Italia a programat jocul de diseară așa cum el fusese stabilit inițial, la ora 21:45.

Iar în acest context este foarte probabil ca Insigne & Co să piardă partida la masa verde! Mai ales că adversarii lor au anunțat deja că se vor prezenta la stadion.

“Fotbal Club Juventus anunță că jucătorii primei echipe vor fi pe teren pentru meciul Juventus – Napoli, duminică, ora 21:45, așa cum prevede calendarul Serie A“, se arată în comunicatul campionilor Italiei de pe o rețea de socializare.

Juventus Football Club announces that the First Team will take to the field for the Juventus – Napoli match tomorrow at 20:45, as foreseen by the Serie A League calendar.

