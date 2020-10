EXCLUSIV | Dinamoviștii, dezlănțuiți și la adresa șefilor din fotbalul românesc: “Poate au cumpărat var să tușeze terenurile”

Decizia lui Radu Petrescu a stârnit furie în rândul dinamoviștilor, iar suporterii au cerut de urgență introducerea sistemului VAR în fotbalul românesc.

Fostul mare fotbalist al lui Dinamo, Claudiu Vaișcovici, nu crede însă că schimbarea se va face prea repede.

“Nu am de ce să fiu supărat, am văzut un circ mai mult decât fotbal. A doua repriză până la faza penaltyului celor de la FCSB am avut cred că 10 minute în care încercăm să atacăm poarta adversă, dar nu ajungeam nici până la centrul terenului și pierdeam mingea.

Acum dacă a fost penalty sau nu depinde de Ligă că tot ne amenință că vom avea VAR. Poate au cumpărat var pentru cei de la cluburi să tușeze terenurile sistemul ăla nu o să îl avem multă vreme pentru că nu se vrea. Radu Petrescu nu dădea penalty, dar i s-a șoptit de către tovarășul asistent care îi dă penseta doctorului ăla i-a spus”, a declarat Claudiu Vaișcovici, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

“Ușor-ușor, Dinamo își formează o echipă, poate la ritm, poate la ambiție am văzut un alt Dinamo față de meciurile trecute, dar încă se vede că nu sunt relațiile de joc foarte bune, sunt jucători care au jucat în Spania, au experiență.

Dar stau și mă gândesc la salariile pe care le au cum își scot oamenii ăștia banii. Au acum o pauză, iar după aceste două săptămâni ar trebui să fie toată lumea pusă la punct fizic, trebuie să crească relațiile de joc, să se simtă mai bine”, a adăugat fostul mare fotbalist dinamovist.