Derapaj incredibil al unui sportiv român, la adresa adversarului său: „Dacă îi dau una-n freză, îi sar și capul, și paleta”

Jucător de tenis de masă Cristian Pletea (20 de ani) a avut o ieșire incredibilă la adresa unui adversar în cadrul turneului WTT Middle East Hub – WTT Star Contender, organizat la Doha, Qatar.

Cristian Pletea a pierdut primul set (11-13) în fața lui taiwanezului Liao Cheng-ting (25 de ani), iar sportivul originar din Constanța și-a ieșit din minți, potrivit Libertatea. Acesta l-a înjurat pe asiatic, amenințându-l chiar că-l va lovi. ”Dacă îi dau una-n freză, îi sar și capul, și paleta”, a spus Cristian Pletea. Românul a rostit și o jignire rasistă la adresa sportivului din Taiwan.

Cristian Pletea a pierdut confruntarea, scor 1-3 la seturi (11-13, 14-16, 11-9, 8-11), și a fost eliminat din turneu. În runda inaugural, românul îl eliminase pe francezul Can Akkuzu, scor 3-2 (9-11, 11-6, 12-10, 7-11, 11-7).

Constănțeanul nu se află la prima abatere de acest gen. În urmă cu un an, la Campionatele Naționale, Pletea a șutat paleta, cu piciorul, în direcția unui arbitru.



Beatrice Romanescu, director de marketing la FRTM, a declarat că Pletea a cedat din cauza epuizării generate de pandemia de coronavirus.

”A fost o iesire total nepotrivită. Nu vreau să-i găsesc circumstanțe, dar vine după an greu, fără meciuri. Iar în Qatar, jucătorii stau în condiții de izolare, sală, masă, camera de hotel și atât. În plus, la sfârșitul acestei săptămâni, tot la Doha, Cristi are calificările pentru Mondiale, competiție care e criteriu pentru participarea la Jocurile Olimpice la simplu masculin.

Cristi Pletea a venit la concursul din Qatar cu o accidentare la spate. A făcut RMN, nu era nimic foarte grav și a intrat la acest turneu. A crescut presiunea și dorința lui de a se califica e mare. De-a lungul timpului, i-am atras atenția referitor la comportamentul lui, acea exteriorizare aproape incontrolabilă la masa de joc. Există un psiholog la lot, lucrează intens cu Cristi. Ieșirile lui au fost în văzul lumii. Îi pare rău”, a spus aceasta, potrivit sursei citate.