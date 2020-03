Dennis Man trage un semnal de alarmă: ”Trebuie să dăm totul pentru acest tricou!”

Dennis Man a tras un semnal de alarmă după calificarea în semifinalele Cupei României.

FCSB a fost condusă de Hermannstadt, însă a revenit în ultimele minute și și-a asigurat prezența în careul de ași al Cupei României, alături de Poli Iași, Sepsi și Dinamo.

Dennis Man a avut o prestație foarte bună în meciul din Cupa României și speră ca în următoarele meciuri să își ajute colegii să obțină victorii pe bandă rulantă.

FCSB poate juca cu Dinamo în semifinalele competiției, iar tânărul fotbalist speră ca vicecampioana să își ia revanșa după eșecul din campionat, scor 1-2.

„Așa este când intrăm pe teren și nu dăm 100%, este noromal să fie greu cu orice echipa. Din păcate, am început prost jocul, nu am reușit să ne impunem, iar pe parcursul jocului, am intrat în jocul lor și asta ne-a costat. Așa ar trebui să intrăm la fiecare meci precum am terminat meciul asta. Trebuie să dăm totul pentru acest tricou. Încercăm să intrăm din nou în formă pe care am avut-o înaintea pauzei și vom vedea ce va fi pe parcurs. Dacă le dai șansă să joace, devin periculoși și îți pun probleme.



Cupa este foarte importantă pentru noi în acest moment. Degeaba suntem doar noi din play-off în semifinale, când intri pe teren nu mai contează. Eu sunt jucător, nu vreau sa comentez astfel de lucruri, întrebați clubul. Bine că am reușit să o scoatem la capăt în 90 de minute astăzi, pentru că oboseală își spunea cuvântul, ne dorim în fiecare meci să intrăm să câștigăm, important este să fim încrezători, pentru că avem jucători cu valoare și trebuie să reușim lucruri bune. Dacă vom pică cu Dinamo sper să ne calificăm noi în finală” a declarat Dennis Man după meciul cu Hermannstadt.

În următorul meci din Liga 1, FCSB va juca împotriva Universității Craiova, pe Arena Națională.