Dennis Man (22 de ani) este cel mai în formă jucător din Liga 1. Mijlocașul FCSB-ului este golgheterul la zi al campionatului, cu 14 reuşite şi 4 pase decisive în 17 meciuri.

Gigi Becali a anunțat de mai multe ori că a primit oferte de la echipa din Europa, în schimbul său, dar nu vrea să-l lase să plece, cel puţin până în vară.

Antrenorul Vasile Miriuţă a declarat că Dennis Man ar trebui lăsat să se transfere.

“Asta n-am înţeles, cum se răzbună lumea pe el, ce se scrie prin ziare. În fiecare zi citim că se vinde Dennis Man. De unde apar aceste ştiri… ştim cu toţii, de la impresari! Sincer, nu l-am văzut pe Giovanni Becali să spună în ziare înainte unui transfer. Aţi văzut în cazul lui Mihăilă, am aflat după ce l-au transferat. Are dreptate şi Dennis Man, se vorbeşte în fiecare zi că se transferă. Că vine Fiorentina, Feyenoord, Dinamo Moscova, Barcelona. Când ajungi să scrii de Barcelona, mă ia durerea de cap!

Nu-i cu nimic de vină el, are un sezon foarte bun. Dar ca să rezolvi un transfer nu apare în ziare. Eu ştiu cum merg lucrurile, că am fost impresar. Vor să-i ridice şi cota, să se vorbească de el. Are 22 de ani, ar trebui să se transfere acum. După aia, e cam greu să te transferi la un club puternic. Man sigur a avut oferte, dar Gigi Becali cere o anumită sumă. O să ajungă la 25 de ani şi o să joace tot în campionatul României. Lasă-l să plece pe 10 milioane de euro şi bagi un procent dintr-un viitor transfer“, a spus Vasile Miriuţă la Look Sport+.

Dennis Man este cel mai scump jucător din Liga 1, acesta fiind cotat la 6,5 milioane de euro de site-ul transfermarkt.com.

Dennis Man a înscris un gol în meciul FCSB – FC Voluntari, scor 2-1, în etapa a 18-a din Liga 1. FCSB a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-1, vineri, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 18-a a Ligii I de fotbal.