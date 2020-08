Dan Petrescu nemulțumit de schimbarile care s-au produs în Liga 1: “Cine câștigă Liga 2 să meargă direct în Champions League”

Campion pentru a treia oară la rând cu CFR Cluj, Dan Petrescu (52 de ani), este nemulțumit de noul sistem competițional implementat de FRF în Liga 1.

“Bursucul” a reacționat ironic cand a observat ce modificări s-au efectuat odată cu noul sistem competițional din Liga 1.

“Doamne ferește, așa ceva! Hai să ne lăsăm de fotbal. De ce nu băgăm și o echipă din Liga 2 în play-off? Să joace un baraj. Cine câștigă Liga 2 să meargă direct în Champions League… De ce facem noi play-off și îmi ia mie puncte? Ce e asta? Mi se pare penibil. Numai în România se poate întâmpla așa ceva. Only in România, made in România”, a reacționat Dan Petrescu la Digi Sport.