Șumudică și-a pierdut cumpătul când a aflat câți bani au cheltuit rapidiștii: „Puneţi-vă ştreangul de gât”

După ce în urmă cu doar câteva zile declarase că la Rapid ar trebui aruncată o bombă și reluat proiectul de la zero, Marius Șumudică a avut o nouă ieșire nervoasă la adresa giuleștenilor.

Fostul rapidist consideră că giuleștenii nu au nicio scuză pentru ratarea promovării și-i acuză pe oficialii clubului că au cheltuit banii degeaba.

„Puneţi-vă ştreangul de gât. Aţi cheltuit 2,8 milioane de euro. Cum am zis, daţi o bombă şi luaţi-o de la zero. El dă banii (n.r. – Victor Angelescu), nu are cum să plece. Nu se poate. Doamne, Doamne! La Liga 2 să ai banii ăştia?! Dacă banii ăştia s-au cheltuit, înseamnă că s-au scurs. Dacă îmi arăţi un jucător de la Rapid că merită 6.000 – 7.000 de euro, eu îmi rup carnetul de antrenor”, a susținut Şumudică la Digi Sport.

Burcă și-a anunțat plecarea de la Rapid după ratarea obiectivului, iar Șumudică crede că Dani Coman ar fi omul potrivit pentru gruparea alb-vișinie: „Este cea mai bună soluţie de preşedinte la Rapid Bucureşti. La Dani Coman nu se pune problema de bani”, a mai spus Şumudică.