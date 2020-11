CFR Cluj a fost învinsă de AS Roma, cu 5-0, joi seara, în cel de-al treilea meci al Grupei A din UEFA Europa League.

CFR Cluj ocupă locul 2, cu 4 puncte. Lider în clasament este AS Roma, cu 7 puncte.

”Toata lumea este suparată dar scorul ma deranjează. Nu am avut nici o pretenție ținând cont că avem 7 jucători lipsă. Parcă nici noroc n-am avut. Am avut penalty nedat. Dacă marca Hoban era un alt meci. E foarte greu sa n-ai jucători. Eu am tras un semnal de alarmă de mai mult timp. Lotul de UEFA e foarte slab. Omrani e accidentat de 3 luni.

Șansele sunt foarte mici de calificare. Ar fi un miracol să mai reusim un rezultat pozitiv. Sunt realist nu avem cum să mai facem nimic. Plătim greselile din trecut. La fiecare interviu eu am spus ca avem nevoie de jucatori”, a declarat antrenorul CFR-ului, după meci.