LIVE VIDEO BLOG | AS Roma – CFR! Meci catastrofal pentru elevii lui Petrescu în prima repriză! Italienii conduc cu 3-0 la pauză

Dan Petrescu și elevii săi, lăudați înaintea meciului din Europa League: “CFR poate juca de la egal la egal cu Roma!”

Ovidiu Burcă, director tehnic al academiei și antrenor al echipei Rapid U19, a vorbit înaintea partidei din această seară și a ținut să laude formația clujeană pentru meciurile bune, pe care le-au făcut de-alungul timpului la nivel european.

CFR, de câțiva ani de zile, ne-a obișnuit cu meciuri de genul ăsta. Și când au câștigat pe „Old Trafford” era cam aceeași situație. Eu am încredere în Dan Petrescu, că el găsește mereu soluții. Cristi Manea și Denis Ciobotariu au mare experiență, îl cunosc foarte bine pe antrenor. Eu am mare încredere că, chiar si cu problemele pe care le au, CFR poate juca de la egal la egal cu Roma!”, a declarat Ovidiu Burcă pentru ProSport.

Paulo Fonseca, antrenorul celor de la AS Roma, a prefațat meciul cu CFR Cluj.

Antrenorul ”giallorossilor” este precaut înaintea meciului cu CFR și nu o subestimează pe campioana României. Fonseca a analizat ultimele partide ale formației lui Dan Petrescu și anunță că va juca cu cei mai buni fotbaliști pe care îi are la dispoziție.

“Clujul este o echipă foarte puternică, are o strategia a sa de a juca, o face foarte bine. Asta i-a adus în trecut foarte multe victorii. Antrenorul său este unul care vine din școala veche. Clujul nu a pierdut în ultimele 15 meciuri, a avut mai multe egaluri și acasă, și în deplasare.

A jucat contra celor de la Sevilla, câștigătoarea Europa League, și nu a pierdut, a fost 1-1 acasă și 0-0 în deplasare, deci da, Clujul ne poate face probleme, dar vom da tot ce putem.



Eu aleg întotdeauna cei mai buni jucători pentru echipă, în funcție de echipa cu care trebuie să jucăm. Am strategia mea și, așa cum am mai spus, în funcție de meci voi alege titularii.

Pedro va juca și mâine, am încredere deplină în potențialul său. Mayoral e un jucător foarte bun, aș vrea să joace, are și el nevoie de minute. Smalling are nevoie de o pauză. Mâine nu va juca de la început, însă va fi bine.” a declarat Fonseca, în cadrul conferinței de presă a meciului cu CFR.

Marius Bilaşco a vorbit şi el înaintea partidei de la Roma.

„Și noi ne dorim să repetăm performanța de anul trecut, dar asta nu înseamnă că lucrurile sunt atât de simple. Cu toții ne dorim să se întoarcă spectatorii în tribune, dar asta nu depinde de noi. Sperăm ca, treptat, să revină spectatorii. Poate că avem noroc la Roma. AS Roma este un adversar extrem de dificil și sper ca noi să ne ridicăm cel puțin la nivelul pe care l-am avut anul trecut în cupele europene.

Cred că e bine să rămânem echilibrați, să ne concentrăm pe următoarele meciuri, tocmai pentru a nu face pași greșiți. Va fi un program foarte comprimat, sfârșitul lunii octombrie va fi infernal.

Avem un lot destul de echilibrat, vom vedea dacă vor mai veni sau vor pleca jucători. Chiar dacă timpul e foarte scurt, e posibil să se întâmple un transfer în ultimul moment. Lucrurile rămân deschise”, a declarat Marius Bilașco pentru Digi Sport.

Echipele probabile pe care le-am putea vedea în această seară în teren: