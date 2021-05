CS U Craiova a pierdut cu CFR Cluj, scor 1-3, în derby-ul rundei a opta din play-off-ul Ligii 1.

Golurile duelului de pe ”Ion Oblemenco” au fost marcate de către Alexandru Păun, în minutele 4 şi 74, dar şi Ciprian Deac, în minutul 68, pentru ardeleni, respectiv Ştefan Baiaram, în minutul 11, pentru olteni.

La finalul întâlnirii, Bogdan Vătejelu a reacționat și el după înfrângerea suferită în fața liderului din Liga 1. Fundașul lateral al oltenilor s-a arătat foarte afectat de rezultatulu meciului și nu înțelege perioada dificilă prin care trece echipa sa, care a înregistrat al patrulea eșec consecutiv în play-off.

”Mă bucur pentru Baiaram că a marcat, dar în rest nu e nimic de zis, nu știu ce se întâmplă cu noi, chiar nu am idee. Suntem și noi în căutarea unui răspuns. Nu mai suntem noi ăia de acum patru-cinci meciuri. Se întâmplă ceva. Probabil după ce am avut perioada aia bună, a venit și o perioadă proastă și sperăm să o terminăm cât mai repede pentru că avem și finala Cupei.

Locul trei e în pericol, dar acum multe nu sunt multe de zis, probabil avem dreptul să fim înjurați sau făcuți în alte feluri. Ăștia suntem noi, până la urmă noi am adus echipa până în punctul în care se bătea la titlu, tot noi am dus-o până în punctul să pierdem locul trei. Probabil îi înțelegem și pe fani care sunt supărați și lumea care vorbește, însă dacă ar fi posibil să schimbe 20 de jucători, probabil că ne-ar schimba pe toți și ar aduce 20 de jucători noi.

Sperăm să ne trezim din chestia asta pe care nu o înțelege nimeni, să jucăm și noi cu FCSB să avem o tresărire de orgoliu și după aceea, finala cu Astra”, a fost reacția lui Vătăjelu de la finalul partidei cu CFR Cluj.

CS U Craiova rămâne pe locul 3 în play-off, acolo unde a acumulat până acum 37 de puncte. În etapa următoare, Vătăjelu și compania vor juca în deplasare la FCSB, pe 19 mai.