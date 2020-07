Cursă în trei pentru Gheata de Aur! Ei sunt urmăritorii lui Lewandowski

Ciro Immobile – cu 29 de reuşite – şi Cristiano Ronaldo – 28 de goluri – sunt în urma lui Lewandowski în clasamentul pentru Gheata de Aur. Spre deosebire de atacantul polonez, care a înscris numai cinci goluri din penalty, Immobile şi Ronaldo au câte 11 astfel de reuşite.

Dacă va reuşi să îl devanseze pe Lewandowski, Ronaldo va deveni primul jucător care câştigă Gheata de Aur evoluând în trei campionate diferite (Anglia, Spania, Italia).

Immobile şi Ronaldo mai au câte şase partide la dispoziţie pentru a-l prinde din urmă pe Robert Lewandowski.

If Cristiano wins, he will be the first ever footballer to bring home the golden shoe in the 3 major leagues of European Football. If it doesn’t happen now, it never will. It’s supposed to be impossible, but @Cristiano believes it can be done. The fight is ON! #FinoAllaFine🤍🖤 pic.twitter.com/8dOHzh8Ul4

— CR7Juve (@JuventiniCR7) July 13, 2020