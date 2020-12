Cum petrece Simona Halep de sărbători! Fotografiile postate în ziua de Crăciun

Simona Halep s-a bucurat de o vacanţă mai prelungită în 2020 alături de familia sa, lucru destul de rar întâmplat în ultimii ani.

Numărul 2 WTA nu prea a stat pe acasă în ultimii ani de zile, din cauza turneelor la care trebuia să participe, dar acum, în contextul pandemiei de coronavirus, lucrurile au stat total diferit.

Halep va mai sta în România până la jumătatea lunii ianurie, când va trebui să plece în Australia pentru primul Grand Slam al anului 2021. Românca va fi pe tabloul principal de la Australian Open, unde este văzută cu a doua şansă la câştigarea trofeului după Ashleigh Barty, numărul 1 WTA.

Astăzi, Simona Halep a postat o poză pe Facebook, în care se află lângă brad şi a ţinut să le transmită fanilor săi ,,Crăciun Fericit”.

Înainte de trecerea în noul an, Halep a vorbit şi despre parcursul anului 2020, în care se bucură de timpul petrecut cu familia, dar totodată şi de titlurile cucerite în anul în care restricţiile au spus stop şi tenisului.

,,Ritmul vieții a fost schimbat total în 2020. Consider că m-am adaptat foarte bine. Ce pot să iau bun după această pandemie: am stat mai mult acasă, alături de familie și prieteni. Al doilea lucru e că am câștigat două titluri.

Unul dintre cele mai importante e titlul de la Roma, pe care mi-l doream foarte mult. Îmi pusesem o presiune foarte mare pentru că nu îl câștigasem încă. Odată ce l-am câștigat, mă simt împlinită că am acel trofeu.”, a declarat Simona Halep pentru Digisport.

Simona Halep va participa în 2021 la Australian Open, turneu care se va desfăşura în perioada 8-21 februarie, după ce a fost amânat de mai multe ori din cauza pandemiei de Covid-19.