Radu Drăgușin putea ajunge la Craiova, înainte să semneze cu Juventus: “Un an de zile l-am stresat pe Mihai Rotaru să îl ia!”

Actualul fundaș al celor de la Juventus Torino, Radu Drăgușin (18 ani), este în acest moment unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști români!

Tânărul internațional român a fost debutat în acest sezon de tehnicianul celor de la Juventus Torino, Andrea Pirlo, atât în UEFA Champions League, cât și în meciurile din Serie A sau Cupa Italiei. Considerat de italieni unul dintre fotbaliștii cu mare potențial în viitorul apropiat, Radu Drăgușin putea ajunge în Bănie în urmă cu câțiva ani.

Fostul director al Centrului de Copii și Juniori de la CS Universitatea Craiova, Silviu Bogdan, a vorbit despre momentul în care actualul jucător al “Bătrânei Doamne” putea ajunge în curtea “juveților”. Fostul angajat al clubului a dezvăluit că s-a rugat foarte mult timp de Mihai Rotaru să îl ia pe Radu Drăgușin, dar în cele din urmă mutarea nu s-a mai concretizat, în ciuda insistențelor acestuia.

“În mintea mea, am zis în felul următor. De la Gică Popescu nu am mai avut un fundaș central de acest nivel. Tot timpul mi-a plăcut să compar un jucător cu cineva, să am un termen de comparație. Am zis că nu există așa ceva. În România nu era așa ceva. Am venit la Craiova și am spus că trebuie să iau acest jucător. Am discutat cu patronul clubului, Claudiu Florica, de la Regal Sport, unde evolua băiatul. Mi-a zis că e mic, că nu știu ce. L-am rugat chiar să facă un parteneriat, școala lui cu Craiova.

Atunci, fiind mic, normal că nu poți să acorzi sume de bani. Se putea găsi o soluție între cluburi. Un an de zile cred că l-am stresat pe patronului clubului (n.r. Mihai Rotaru) să îl ia pe Radu Drăgușin. Poate a avut un moment atunci, poate nu știa, poate a avut discuții mai departe. L-am dorit foarte mult pe Radu. Lui Florin Manea, prietenul meu, fiind și impresarul lui Radu, i-am zis «Băi Florin, pentru faptul că nu l-am luat și a ajuns la Juventus, roagă-l să îmi aducă tricoul lui Ronaldo. Dacă îl luam la Craiova, nu mai ajungea acolo». Mi-a zis că a luat tricoul de la Ronaldo, aștept să mi-l aducă”, a spus Silviu Bogdan, potrivit GSP.

800.000 de euro este cota de transfer a lui Radu Drăgușin în acest moment, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Apărătorul torinezilor a intrat și în atenția selecționerului echipei naționale de tineret a României, Adrian Mutu, care a decis să îl cheme deja de două ori.