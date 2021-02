Cum blochează FRF introducerea VAR în Liga 1! LPF: ,,Federaţia nu are sau nu vrea să aloce fonduri”

Liga 1 se confruntă cu numeroase probleme, iar una dintre acestea este cea a arbitrajului, unde sunt mereu speculaţii.

Pentru a se elimina din suspiciuni, cea mai bună soluţie este introducerea sistemulu VAR, care este deja prezent în marile campionate ale Europei.

Justin Ştefan, secretarul general al LPF, a vorbit despre introducerea sistemului de arbitraj video în România. Acesta spune că partea tehnologică a fost rezolvată de Ligă, iar de pregătirea arbitrilor trebuie să se ocupe FRF împreună cu CCA, doar că nu vor să aloce fonduri pentru a-i învăţa pe centrali cum să apeleze la noua tehnologie.

„Ei au spus că au dat drumul la pregătirea arbitrilor. În momentul de față, nu mai înțeleg dacă au dat sau nu drumul. La momentul ăla au spus să rezolvăm noi problema tehnologică. Am rezolvat-o. Există deja două mașini de VAR care sunt pregătite de către deținătorul de drepturi și care pot fi spus la dispoziția CCA pentru pregătirea arbitrilor. Pregătirea arbitrilor, potrivit protocolului FIFA, trebuie să dureze cel puțin cinci luni, deci degeaba avem noi mașinile. Noi ne uităm la mașini și constatăm că sunt foarte frumos echipate. Deci noi am rezolvat partea tehnologică.

Am primit ieri o scrisoare din partea CCA din care rezultă că vor să suportăm noi costurile pentru pregătirea arbitrilor, ceea ce nu se va întâmpla. Nu vreau să trag această concluzie (n.r. că nu au început pregătirea). Poate că au făcut anumite faze premergătoare care nu țin neapărat de protocol. Din momentul în care vom semna protocolul, va curge acel termen. În momentul de față, din cauza faptului că Federația nu are fonduri pentru pregătirea arbitrilor sau nu vrea să aloce fonduri, proiectul se întârzie.

«Plătiți voi pregătirea, pentru că e vorba despre VAR-ul pentru Liga 1», dar e eronat. Noi plătim tehnologia. Noi tehnologia am rezolvat-o cu sprijinul partenerului media.

Sub nicio formă nu vom plăti pregătirea arbitrilor, nici dacă am avea disponibili bani pentru pregătirea arbitrilor. Bineînțeles că nu am bugetat așa ceva, pentru că nu ne ocupăm de așa ceva.

Sunt declarațiile domnului Burleanu de acum câteva luni, prin care a spus că s-au apucat de pregătirea arbitrilor, că acele costuri sunt suportate de ei și că ele sunt în jur de 50-100 de mii de euro. În scrisoarea pe care am primit-o ieri, costul se ridică la 500 de mii de euro.

M-am săturat de povestea asta! Nu știu dacă e ipocrizie, proastă comunicare la nivelul FRF, rea intenție, un conflict inutil cu LPF sau lupte de orgolii care țin de nivelul personal și care cred că ar trebui depășite pentru că diferența dintre mine și domnul Burleanu știți care e? Din punctul meu de vedere, eu vreau să rezolvăm problema.”, a declarat Justin Ştefan pentru Prosport.

Ultimul meci care a avut faze de arbitraj controversate a fost chiar aseară, Botoşani – Craiova, în Cupa României, terminat 0-1. Gazdele au spus că deciziile arbitrului au influenţat rezultatul final al partidei.