Cum a răspuns Chipciu ironiilor venite din partea lui Gigi Becali: „Mi-e şi ruşine să vorbesc cu el”

Alex Chipciu a declarat că nu vrea să-i dea o replică lui Gigi Becali pentru ironiile pe care acesta le-a lansat în spațiul public după ce el a semnat cu CFR Cluj.

Gigi Becali a susținut că se bucură că fostul jucător al FCSB a semnat cu ardelenii, deoarece o să-l ajute să câștige campionatul, în numele prieteniei care îi leagă.

„Am văzut acum că şi domnul Becali a spus ceva despre mine, văzusem prin ziar. Mi-e greu să vorbesc… Adică mi-e greu. Mi-e şi rusine să vorbesc cu domnul Becali să facem caterincă, adică la modul <<Ce faci, bre, nea Gigi? ce mai faci? ce ai mai făcut?>> Nu, văd lucrurile altfel, e fostul meu patron. Clar că ţine la noi, pentru că vorbeşte, dacă nu te interesează şi nu mai ţii nu mai vorbeşti de acea persoană, e clar, şi aşa văd lucrurile. Nici nu vreau să intru într-o caterincă din asta. Am un respect pentru oamenii care sunt mult mai în vârstă decât mine şi ce a mai zis nea Gigi, păi stai că am zis şi eu nu ştiu ce.

„Nu m-am dus la CFR ca să îi fac în ciudă cuiva”

Chiar dacă domnului Becali îi place mult la televizor şi îi place să vorbească, mă abţin să îi răspund, pentru că am jucat la Craiova şi, după meci, am spus ceva de Steaua, fără să înţep pe nimeni, nu am nicio răutate. Eu nu am nicio răutate faţă de nimeni de la Steaua, nu m-am dus la CFR ca să îi fac în ciudă cuiva de la Steaua sau să demonstrez că a zis domnul Becali ceva şi eu îi demonstrez ce am făcut. Eu îmi văd doar de drumul meu, mă antrenez cât pot de bine şi să mă autodepăşesc eu ca şi jucător, dar, în rest, nu joc pentru oameni”, a declarat Alex Chipciu pentru Telekom Sport.

Chipciu a semnat cu CFR Cluj, în luna ianuarie, un contract valabil pentru doi ani și jumătate. Mijlocaşul în vârstă de 30 de ani a jucat pentru FCSB patru ani şi jumătate, între ianuarie 2016 şi iulie 2016. A fost vândut la Anderlecht pentru trei milioane de euro.