Cum a fost alungat Octavian Popescu de la Craiova: ,,I-au dat 600 de lei! Nu l-au lăsat la echipa naţională”

Octavian Popescu este noul jucător de la FCSB cu care Gigi Becali vrea să dea lovitura în viitor pe piaţa transferurilor.

De când a debutat pentru echipa mare, jucătorul de 18 a luat toate privirile oamenilor din fotbalul românesc. Mijlocaşul a ajuns în curtea FCSB-ului, după ce a fost o perioadă împrumutat şi la Universitatea Craiova.

Silviu Bogdan, fost director al Centrului de Copii şi Juniori al ,,U” Craiova, a mărturisit cum au ajuns oltenii să îl piardă pe Octavian Popescu, care acum a ajuns să fie comparat cu Hagi, în urma evoluţiilor sale din Liga 1.

„În martie 2014, eu am organizat ca președinte al Asociației Județene de Fotbal Dolj prima dată turneul Cupa Hagi Danone. Bineînțeles, am invitat foștii mari fotbaliști ai Craiovei. La acest turneu, Tavi Popescu a ieșit cel mai tehnic jucător al turneului. Avea 11 ani jumate. Atunci, Octavian Popescu fiind nepotul fostului fotbalist de la Universitatea Craiova, nea Nicu Tilihoi și Gheorghiță Geolgău au făcut mari eforturi să îl aducă la Craiova. Am vorbit atunci cu el și mi-a zis că își dorește să vină la Craiova, dar cred că Regal București s-a mișcat mai repede.

Eu nu mai eram la Craiova când l-au adus și au făcut foarte bine că l-au adus. Fiind un jucător talentat, Regalul l-a dat împrumut la Craiova cu achitarea unei clauze, nu știu exact suma. Din ce am citit și eu, 90 de mii de euro. Cred că Craiova, în iarnă, a vrut să activeze clauza. Nea Sorin Cârțu tot timpul zicea: «Băi, e un copil talentat, hai să îl luăm, hai să îl luăm!». Sărea în ochi. Eu cred că în acel moment Craiova a greșit. Nu trebuia să piardă un jucător de genul Octavian Popescu. Eu dacă eram la Craiova în acele momente nu îl pierdeam pe Octavian Popescu sub nicio formă.

I s-a oferit un salariu mic. Într-adevăr, așa a fost proiectul la Craiova și cred că a fost o gândire foarte bună. Au început cu salarii mici, de 400-500 de lei, urmând ca pe parcursul evoluției, până la 19 ani, să îi crească salariul. Așa a fost politica clubului și am convenit-o cu patronul, pentru că cheltuielile de la prima echipă trebuia să le echilibrăm cu venirea din spate a unor jucători tineri de mare perspectivă.

Când îi oferi lui Octavian Popescu, un jucător foarte bun, cel mai în vogă jucător tânăr în acest moment, 600 de lei, normal că copilul poate voia puțin mai mult. Eu cred că aici a fost un prim pas în care s-a greșit. După aceea, cred că s-a greșit… Eu dacă eram, cred că îl convingeam pe patron să nu greșească adică să plece cu echipa mare în cantonament. Pentru că, dacă pleca cu echipa mare în cantonament, erau la dispoziție două săptămâni de a discuta cu jucătorul, de a-i explica, de a înțelege jucătorul ce înseamnă fotbalul profesionist și greșeala a fost că nu l-a mai luat la echipa mare, după aceea nu l-a mai lăsat nici la echipa a doua. Încă o greșeală: au venit convocări de la loturile naționale, nu l-au lăsat nici acolo. A fost o greșeală din punct de vedere managerial, pentru că trebuie să găsești soluții. Un copil foarte talentat nu îl pedepsești! Eu nu am pedepsit niciodată copiii. Poate găseam alte metode de a-i pedepsi, dar de a le lua plăcerea de a juca fotbal, niciodată nu am făcut acest lucru!

Îi veneau convocările de la echipa națională și nu îl lăsau… (n.r. De ce îl pedepseau?) Nu știu, eu cred că pentru că nu a vrut să accepte semnarea contractului. Cred că de aici au început toate nemulțumirile clubului. Și apoi ultima greșeală a fost să îl trimită la U19. Acolo se duc jucătorii care nu au o mare perspectivă. L-au pedepsit așa, nici la echipa mare, nici la echipa a doua, nici la echipa națională. El nu venise pentru U19 la Craiova! Iencsi a avut un merit, el chiar a avut grijă de el la echipa a doua, se simțea bine copilul. Când îl pedepsești așa, nu e bine. Ăsta trebuie să fie un exemplu și pentru celelalte cluburi din România.”, a declarat Silviu Bogdan pentru GSP.ro.

Un gol în 18 meciuri a reuşit Octavian Popescu pentru FCSB în acest sezon şi a mai contribuit decisiv la alte 6 goluri înscrise de colegii săi.

350.000 de euro este cota lui Octavian Popescu, potrivit transfermarkt.com.