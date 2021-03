Cum a analizat Marius Bilașco derby-ul pierdut cu FCSB: ”Acolo cred că a fost momentul decisiv”

CFR Cluj a pierdut drastic disputa de pe Arena Națională cu FCSB, scor 0-3 din cadrul etapei a 28-a din Liga 1.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Darius Olaru în minutul 49, Florin Tănase, în minutul 62, respectiv Olimpiu Moruțan, în minutul 78.

Oficialul campioanei, Marius Bilașco, a pus înfrângerea elevilor pregătiți de Edi Iordănescu, suspendat pentru acest meci, pe seama reușitei lui Darius Olaru de la începutul reprizei secunde, gol ce a afectat ulterior jucătorii de la CFR în plan mental.

“La scorul ăsta nu poţi spune multe. Am suferit, trebuie să facem o analiză şi vom vedea o reacţie din partea băieţilor. Condiţiile pentru noi, la această partidă, au fost puţin diferite. Distribuţia a fost diferită, am avut dificultăţi în a pregăti partida. Faptul că am primit gol după pauză… Cred că acolo a fost un moment psihologic. Puteam să depăşim momentul cu eliminarea lui Arlauskis, dacă reuşeam să gestionăm mai bine începutul reprizei secunde. Acolo cred că a fost momentul decisiv.

Cred că e prea mult spus despre Arlauskis… E un moment din joc interpretat în aşa fel, există circumstanţe de cartonaş roşu. Nu am avut reacţie, dar era important să fim mai capacitaţi după pauză. Arlauskis e un jucător care a fost mereu supus presiunii. Presiune e la fiecare meci”, a declarat Marius Bilaşco la finalul partidei.

Totodată, a oferit explicații din partea clubului pentru neincluderea în lot a lui Cristian Bălgrădean. Locul său a fost luat de Arlauskis, care a fost eliminat direct, după o intrare dură la Octavian Popescu în finalul primei reprize.

“Nu ştiu, nu înţeleg. E prea mult spus ce s-a spus. Trebuie să fim atenţi la ce se întâmplă în continuare. Cum suntem echilibraţi pe toate posturile, aşa s-a considerat şi pe postul de portar. Concurenţa e benefică. E greu, un antrenor îşi doreşte concurenţă, ca să-i aleagă pe cei mai în formă jucători. Orice antrenor se bucură pentru jucătorii valoroşi”, a mai afirmat Marius Bilaşco.

În etapa următoare, penultima din sezonul regulat din Liga 1, CFR Cluj primește vizita lui Dinamo. FCSB o va întâmpina pe U Craiova, în capul de afiș al rundei 29. Cele două sunt despărțite în clasamente de trei puncte. FCSB e lider, cu 63 puncte, iar CFR Cluj, pe 2, cu 60 puncte, după 28 etape.