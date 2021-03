Derby-ul etapei cu numărul 28 din Liga 1, dintre FCSB şi CFR Cluj, disputat pe Arena Naţională, s-a terminat cu victoria ,,roş-albaştrilor”, scor 3-0.

Golurile partidei de la Bucureşti au fost marcate de Darius Olaru în minutul 49, după ce Chipciu de la CFR Cluj s-a împiedicat în minge, iar mijlocaşul FCSB-ului a şutat din prima, Florin Tănase, în minutul 62, după mai multe greşeli în apărarea ardelenilor, respectiv Olimpiu Moruţan, în minutul 78, după ce a prins un şut fabulos.

Edi Iordănescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a reacţionat la finalul jocului cu FCSB. Acesta a pus prestaţia slabă a ardelenilor din meciul cu ,,roş-albaştrii” pe seama laturii mentale foarte scăzute.

„Nu putem să dăm vina pe eliminarea lui Arlauskis. Noi veneam după cinci jocuri fără gol primit, dar latura mentală a fost foarte scăzută. Antrenez echipa de patru luni, știu ce antrenez, ce echipă am în spate, iar astăzi s-a văzut că ultimele evenimente ne-au afectat foarte tare. Eu i-am zis lui Marian că am simțit echipa căzută la antrenamente, am vrut să intervin, dar nu am reușit. Ne-au picat jucători decisivi, cu cifre importante. Am reușit să-l recuperăm pe Omrani, iar apoi am avut ghinion să cedeze la ultimul moment din antrenament. A venit într-un moment extrem de greu pentru noi pentru că nu aveam soluții în atac. Nu am avut organizare și agresivitate.

Sunt multe de comentat, dar eu pe Bălgrădean nu l-aș fi scos din poartă dacă nu era accidentat. Nu s-a antrenat o săptămână, a ieșit din circuit și nu-l puteam expune la un meci de acest gen. După cum mă cunoașteți voi pe mine credeți că aș accepta să mi se impună lucruri? La fiecare echipă există discuții, dar nu aș fi acceptat asta niciodată. Pentru mine Bălgrădean a fost soluția numărul 1, nu l-am scos din poartă când a greșit și i-am dat încredere. Dacă nu se accidenta era titular și astăzi.

Au fost multe evenimente nefericite pentru noi în ultima perioadă și ne-a afectat. Au început să pice jucătorii și ceilalți stăteau cu frică. A contat și absența mea. Acasă a fost altceva, dar la astfel de jocuri era nevoie de mine, de agresivitatea mea, de vocea mea. Puteam să ridic spiritele și să creez o emulație.

E un moment bun pentru ei, distanța e mică și eu am încredere că avem puterea să uităm acest rezultat, să gestionăm bine această pauză pentru că urmează meciuri greșe. Din 13 meciuri o să jucăm 50% cu Craiova și FCSB. Trebuie să arătăm forță mentală și asta e. E seara lor, se bucură și merită felicitați pentru că au făcut un joc bun. Noi suntem căzuți, chiar dacă veneam după patru victorii fără gol primit.”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Digisport.

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe primul loc în Liga 1, cu 63 de puncte acumulate în urma celor 28 de jocuri disputate până acum în campionat.

De cealaltă parte, CFR Cluj se află în continuare pe locul 2 în Liga 1, cu 60 de puncte strânse în cele 28 de partide jucate până acum, în acest sezon.