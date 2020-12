CSA Steaua, gata să dea lovitura sfârșitului de an! Un fost atacant al Rapidului este principala țintă a “militarilor”

Steliștii își doresc cu orice preț să obțină promovarea în eșalonul secund încă din acest sezon, astfel că pentru acest lucru Daniel Oprița caută să se întărească cu jucători pe măsură!

CSA Steaua ocupă în acest moment prima poziție în seria a patra din Liga 3, la două puncte de principala urmăritoare, FCSB 2. Pentru a scăpa de emoțiile promovării în liga secundă, “roș-albaștrii” vor să profite de perioada de “mercato” din această iarnă și să atragă de partea lor mai mulți jucători cu experiență.

Potrivit informațiilor venite din partea Pro Sport, fostul atacant al Rapidului, Ovidiu Herea (35 de ani), se află în capul listei de transferuri a celor de la CSA Steaua, astfel că “militarii” pot da o adevărată lovitură prin aducerea actualului fotbalist al celor de la Metaloglobus.

Herea intră în ultimele luni de contract cu formația bucureșteană din liga secundă, astfel că poate semna cu orice echipă dorește. Steliștii nu sunt singurii însă care s-ar fi interesat de serviciile acestuia, asta după ce formația de Liga 1, FC Voluntari, dar și fosta echipă a lui fotbalistului, Rapid București, și-au exprimat dorința de a obține semnătura atacantului.

Transferul lui Herea la CSA Steaua ar însemna o adevărată trădare pentru rapidiști, deoarece chiar jucătorul în vârstă de 35 de ani a declarat în urmă cu ceva timp că își dorește să își încheie cariera în tricoul giuleștenilor.

“Ăsta a fost visul meu de când am plecat de la echipă, am zis că vreau să mă întorc să mă retrag la Rapid. Acolo am trăit cea mai frumoasă perioadă a mea, am jucat aproape şapte ani şi mi-aş dori să mă retrag de la Rapid.

Înseamnă mult pentru suporteri noul stadion, pentru că eu zic că era nevoie de o schimbare, chiar dacă o să ne fie dor de bătrânul Giuleşti. Cred că era necesară schimbarea”, declara la acea vreme Ovidiu Herea.

7 goluri în 13 partide a marcat Herea pentru Metaloglobus în acest sezon de Liga 2.