Marius Avram dă cărțile pe față, după retragerea din arbitraj: “Am vrut să vorbesc, dar CCA nu ne permite!”

Arbitrul român în vârstă de 41 de ani, Marius Avram, a surprins pe toată lumea în momentul în care a decis să se retragă din activitate, deși mai avea dreptul să fluiere câțiva ani în Liga 1!

Unul dintre cei mai cunoscuți arbitrii români din ultimii ani, Marius Avram, și-a încheiat conturile cu meseria pe care o practică de 27 de ani. Fostul “cavaler al fluierului” a stat pentru ultima dată la centru în meciul Dinamo București – CFR Cluj, disputat în etapa a 14-a din Liga 1, încheiat cu scorul de 0-2.

Unul dintre motivele care l-au împins le Marius Avram să ia această decizie radicală a fost excluderea sa de pe lista arbitrilor FIFA, dar și relațiile tensionate cu cei din conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Avram a vorbit despre regimul strict la care sunt supuși arbitrii români de către CCA și a mărturisit că a vrut de multe ori să iasă și să vorbească public despre anumite decizii controversate pe care le-a luat în timpul anumitor meciuri, dar acest lucru i-a fost interzis de către Vassaras&co.

“Am trecut prin momente în care în Comisia Centrală a Arbitrilor (n.r. CCA) s-a considerat că la o fază importantă am luat o decizie corectă, dar în media s-a scris că am greşit. Şi aş fi vrut să vorbesc, să spun, dar nu s-a putut.

De multe ori am vrut să vorbesc, dar neavând permisiunea să o faci ai o frustrare. Aş fi vrut să ies, să vorbesc inclusiv atunci când am greşit. Să explic de ce am greşit, poate că nu eram plasat bine, poate că m-a păcălit un jucător sau care a fost cauza. Şi cred că oamenii ar fi înţeles.

Dacă am încercat să schimbăm ceva? Nu, nu ne-am permis, mai ales că ştiam că nu era voie!“, a dezvăluit fostul arbitru, potrivit Digi Sport.