Croitoru nu vrea să-l lase pe Chindriș să plece la FCSB: „Trebuie să mai rămână”

Zilele acestea Gigi Becali și Valeriu Iftime au rostogolit prin presă cifre cu privire la transferul lui Chindriș la FCSB, însă niciunul dintre cei doi nu pare hotărât să treacă la fapte. Când Iftime scade prețul, Becali scade și el oferta și viceversa.

Există însă un om la FC Botoșani care își dorește cu adevărat ca Andrei Chindriș să nu ajungă la FCSB. Este vorba despre antrenorul Marius Croitoru, care speră ca tânărul fundaș să mai continue la gruparea moldavă cel puțin pentru încă un an și jumătate.

„Din punct de vedere sportiv, eu zic că Andrei trebuie să rămână să joace la Botoşani încă jumătate de an, cel puţin. Are nevoie de jocuri, este la o vârstă la care nu are o experienţă, în ceea ce priveşte numărul de jocuri la Liga 1, şi are nevoie de continuitate.

Asta nu înseamnă că la Steaua nu poate juca. Dar la Steaua este cu totul altceva şi atunci probabil îl va dezechilibra. Şi, dacă îşi va ieşi din ritm, nu cred că este bine pentru un copil de 21 de ani să stea pe bancă. El are nevoie de meciuri, are nevoie de minute, are nevoie să se întâlnească cu diferite situaţii, chiar dacă greşeşte”, a spus antrenorul lui FC Botoşani pentru Telekom Sport.