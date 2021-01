Cristi Borcea, mărturisiri inedite din perioada de detenție: “În prima seară am vrut să iau toate medicamentele!”

Fostul finanțator al clubului de fotbal Dinamo București a stat închis nu mai puțin de 5 ani și o lună, perioadă care a fost cumulată din cele două dosare pe care le-a avut în instanță!

Cristi Borcea (51 de ani) a fost eliberat condiționat la sfârșitul anului 2019, ca urmare a ispășirii perioadelor de detenție așa cum prevedea legea. Cumulat cu “Dosarul transferurilor” și cu dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri, Borcea avea de executat o pedeapsă totală de 7 ani și 6 luni, din care a executat 5 ani și o lună.

Fostul patron al “câinilor” a vorbit deschis despre un subiect foarte sensibil din viața sa, și anume perioada în care a stat în spatele gratiilor. Cristi Borcea a dezvăluit că a fost foarte aproape de a se sinucide chiar în prima seară de detenție și a mărturisit că a rămas cu traume după acea perioadă petrecută în regim închis.

“Am fost un deținut ca orice deținut, dar datorită notorietății am avut și avantaje și dezavantaje. Norocul meu a fost cu Giovanni Becali și cu Victor Becali. Niciodată nu am avut cameră de hotel, bandă de fitness, bicicletă. Nu a fost niciodată demisă conducerea de acolo. În prima seară când m-am dus la Poarta Albă, am vrut să iau toate medicamentele!

Din 2009, de când am pierdut campionatul cu Urziceni, am probleme cu somnul. M-a luat Giovanni: bă ești nebun, eu am stat în Columbia, în Napoli, cum să faci așa ceva. M-am dus în baie, nu era apă, nu era nimic, era un butoi mare, toalete turcești.

Sub chiuvetă era o gaură unde era plin de șobolani. Ăsta a fost primul contact cu pușcăria. Se leagă cu celebra melodie Poarta albă. Lumea spunea că sunt condițiile cele mai bune acolo. Îmi este frică de șobolani. Pe săptămână visez cam de două trei ori treaba asta legat de pușcărie. Sunt traume care nu trec atât de ușor. Dacă nu-i aveam pe Giovanni și pe Victor acolo îmi era foarte greu. Gândacii, șobolanii și ploșnițele erau peste tot. Nu era apă caldă.

La Jilava au apă caldă în fiecare zi, dar fac baie la 5 dușuri, nu există duș în cameră. Eu stăteam în cea mai mare cameră, de 10 metri pătrați, dar eram 4 în cameră. La Poarta Albă a venit doamna ministru în control și eram 12 în cameră. Știți de ce se spune că Poarta Albă e zonă VIP? Pentru că nu are etaje și este construită pe lung, zona este plină de verdeață și de pomi. Nu ai 4 etaje ca la Rahova sau Slobozia. La celelalte pușcării nu ai verdeață. Erau toalete turcești.

Toată lumea arunca mâncarea acolo și veneau șobolanii. Îmi era frică. Prima dată când am văzut, i-am zis lui Victor și mergeam la toaletă cu el de frică!”, a spus Cristi Borcea, potrivit unei emisiuni de la Kanal D.