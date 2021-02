Cosmin Contra reacţionează după acuzaţiile DDB legate de bani! ,,Ce voiau? Să stau să fac infarct ca Neagoe?”

Dinamo nu trece prin cea mai bună perioadă, după ce în vară a fost preluată de spaniolul Pablo Cortacero.

Promisiunile în van ale ibericului i-au făcut pe cei mai mulţi să plece de la echipă, în frunte cu antrenorul Cosmin Contra.

Neplătit de patru luni de zile, tehnicianul a decis să depună memoriu la comisii pentru a-şi recupera banii pentru lunile în care a fost antrenorul lui Dinamo. Cei din DDB au reacţionat şi l-au acuzat că vrea falimentul clubului prin acest memoriu.

Cosmin Contra a reacţionat în acest caz şi mărturiseşte că a ajusn la spital pentru a-şi face analize din cauza perioadei petrecute în Ştefan cel Mare, cu spaniolii la conducere.

„Nu vreau să intru în polemică de niciun fel cu nimeni. Au fost 4 luni foarte grele pentru mine. Am cerut banii doar pentru ce am muncit, nu am cerut niciun euro în plus, deși legal o puteam face. Tocmai pentru că e vorba de Dinamo nu am solicitat ceva pentru ce nu am muncit. Pentru tot ce am trăit eu acolo, din cauza spaniolilor, cred că merit acei bani.

Am stat și am construit o echipă. Am rezistat cât am putut fizic și psihic. Apoi, când am simțit că nu mai pot, am decis să plec. Ce voiau? Să stau și să fac infarct ca Neagoe? Să cad pe teren? Nu am mai putut! Ăsta este adevărul!

Am avut nevoie de o lună să îmi revin. Nu sunt victmă, nu mă dau victimă. Am fost la spital să fac analize. Mi-a fost frică de ceea ce vor arăta acestea. Știe cineva cum m-am simțit eu?

Mi-am asumat că garantez pentru spanioli și mi-am luat-o în freză. Mi-am asumat această declarație și am greșit. Dacă eu aș fi avut puterea și mă simțeam bine fizic și mental aș fi continuat.

Nimeni nu știe cum m-am simțit, prin ce am trecut 4 luni, ce eforturi am făcut ca să pun echipa pe picioare. Dorm foarte liniștit. În afară că am crezut în proiect, nu am greșit nimic. Am vrut să formez o echipă de play-off și la anul să ne batem la titlu. Am trăit în tensiune, în minciună și presiune. Apoi am spus stop! Am și eu familie.

Cred că am fost și sunt corect cu mine și cu ce s-a întâmplat. Am apelat la comisii pentru banii pe care i-am muncit. Sunt în discuții cu DDB și nu am nicio problemă să ajung la un acord cu ei. Ies persoane care nu au trăit ce am trăit eu și încep să vorbească. E greu să vorbești după război, de pe canapea. Fiecare părere trebuie respectată, dar nu înseamnă că e ok. Am fost și voi rămâne mereu un dinamovist.”, a declarat Cosmin Contra pentru ProSport.

Fără Cosmin Contra pe bancă, Dinamo se află acum pe locul 9 în Liga 1, cu 25 de puncte adunate din 20 de jocuri.

Dinamoviştii s-au impus aseară pe terenul celor de la UTA Arad, scor 1-0, după golul înscris de Deian Sorescu din penalty.