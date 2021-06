Cosmin Contra îi ia apărarea lui Mirel Rădoi, după ultimele rezultate: “Nu e uşor să fii selecţioner!”

Actualul selecționer al primei reprezentative a României este considerat de foarte multă lume drept principalul vinovat pentru ultimele rezultate ale naționalei!

România a suferit duminică un nou eșec în mandatul lui Rădoi, după 0-1 cu Anglia. Ajuns la patru înfrângeri consecutive, tehnicianul în vârstă de 40 de ani este tot mai contestat în fotbalul românesc, astfel că foarte multe voci i-au cerut demisia acestuia. În ciuda acestor critici, predecesorul lui Rădoi de pe banca naționalei, Cosmin Contra, este de altă părere și consideră că aceste discuții vor exista tot timpul în preajma tricolorilor.

”Cât am fost eu la echipa naţională, au fost discuţii tot timpul. Acum sunt discuţii tot timpul. Întotdeauna vor fi discuţii pe tema jocului, pe tema selecţiei, pe tema tacticii alese de antrenor…Nu pot să îmi dau cu părerea despre jocul echipei pentru că nu am văzut niciun joc. Am văzut că se continuă totuşi pe ideea de schimb de generaţii, am văzut că tot mai mulţi jucători care au participat la CE acum doi ani de zile sunt în lotul mare.

Nu e uşor să se facă acest schimb de generaţii, să avem şi rezultate. Lucrurile merg spre bine. Am văzut că rezultatele nu sunt cele dorite de toată lumea, dar din punctul meu de vedere, trebuie să fim şi realişti, să vedem unde e fotbalul românesc în momentul de faţă. Să fim un pic mai realişti şi să vedem ce putem să obţinem cu echipa naţională. Unde am rămas noi la nivel de investiţii, metodologie, etc comparativ cu Europa”

Nu poţi să faci o comparaţie între cele două mandate ale noastre. Există un schimb de generaţii, trebuie să analizăm mult mai bine şi mult mai realist ceea ce se întâmplă în momentul de faţă în fotbalul românesc şi ce nivel putem să avem la echipa naţională. Chiar dacă în 24 de meciuri am pierdut doar 5 la echipa naţională, eu nu sunt mulţumit. Eu am încercat să fac şi schimbul de generaţii, să am şi rezultate la naţională, să încerc să fiu cât mai corect cu convocările…

Nu e uşor să fii selecţioner, nu e uşor să ai doar două zile să pregăteşti un meci important. Acum se doreşte o schimbare a unui stil de joc. Se doreşte o altă abordare a meciurilor, o altă filosofie, cu alte principii. Trebuie să avem încredere că poate vom avea rezultate pe viitor. Fiecare antrenor are o anumită viziune, fiecare formă de a vedea fotbalul trebuie respectată”, a spus “Guriță”, potrivit Telekom Sport.