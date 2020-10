Cortacero a răbufnit: “Vom prezenta o garanție de 19 milioane de euro și le voi închide gura tuturor!”

Dinamo pare că nu își poate reveni nici în acest sezon de Liga 1, după ce a înregistrat 4 înfrângeri consecutive și ocupă abia locul 14 în ierarhie!

Acționarul spaniol de la Dinamo, Pablo Cortacero, nu a mai rezistat ultimelor informații apărute despre situația de la clubul din Ștefan cel Mare și a ținut să transmită un mesaj clar. Cortacero spune că până la finalul acestei săptămâni va prezenta o garanție financiară în valoare de 19 milioane de euro, dar și o mărire de capital în următoarele 10-15 zile.

“Totul e o minciună, nu e nicio problemă. Vom prezenta o garanție de 19 milioane de euro la finalul săptămânii, chiar dacă nu pot călători, o voi trimite și le voi închide gura tuturor. Nu înțeleg de ce trebuie să se inventeze minciuni. Cum să se spună că am dispărut, când eu vorbesc zilnic și țin legătura cu toți de la club?! Eu nu pot călători acum pentru că este totul închis în Spania din cauza pandemiei, dar țin legătura zilnic cu Rufo, cu Cosmin, cu toți cei din conducerea clubului. Este o minciună că se spune că e altcineva în spate.

Sunt foarte supărat că nu dă rezultate echipa pe care o avem, dar se creează o atmosferă foarte dificilă și nu avem nevoie de așa ceva. Toată lumea îmi trimite mesaje pe rețelele sociale, dar le spun tuturor că nu se întâmplă nimic, avem totuși un proiect pe cinci ani, un proiect de a face academia, de a pune toate lucrurile în ordine. Suntem aici doar de o lună totuși.

Nu pot să accept că vor să creeze un dezechilibru la club, nu știu cine are intenții ascunse, ce oameni doresc să ne facă rău, dar nu este adevărat tot ce se discută.

Într-adevăr, se transmite o senzație foarte rea echipei și pot îngreuna situația lotului, pot chiar să tragă în jos cu toate aceste informații care apar și nu sunt adevărate. Într-adevăr, mai durează puțin pentru că aceste tranzacții bancare nu sunt așa de simple. Nu vin banii totuși din paradisuri fiscale sau din droguri, cum s-a mai discutat.

Eu nu am nimic de ascuns, nu e nicio problemă. Am avut o întâlnire cu avocații, tocmai pentru a mai rezolva din aceste probleme. Vom aproba în următorul Consiliu de Administrație tot bugetul pentru sezonul 2020-2021 și am pregătit cu avocații și acea scrisoare de garanție și totul se va lămuri, dar sunt niște pași care trebuie urmați, nu se pot băga bani fără a urma aceste căi. În 10-15 zile, va trebui să se realizeze această mărire de capital”, a spus Pablo Cortacero pentru Pro Sport.