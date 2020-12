Corneliu Papură, impresionat de prestația FCSB-ului: “Din minutul 60 i-am simțit foarte puternici!”

Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu contra celor de la FCSB, scor 0-2, și a pierdut poziția de lider pe care o obținute runda trecută!

Oltenii nu reușesc să scape de complexul numit FCSB, astfel că au suferit un nou eșec în fața acestora. După un meci modest făcut de formația sa, antrenorul Craiovei, Corneliu Papură, a ținut să precizeze că “roș-albaștrii” au fost echipa mai bună, iar “juveții” nu au putut ține pasul cu aceștia.

“Au fost două reprize total diferite. Dacă în prima repriză am avut situații de a marca și am fi meritat să conducem, în a doua repriză ne-am supus unei presiuni din partea lor și nu am mai putut rezista. Din minutul 60 chiar i-am simțit foarte puternici pe cei de la FCSB.

Faptul că nu am reacționat cred că este un lucru psihic, deoarece cazi din punct de vedere mental, iar pe partea fizică trebuie să recunoaștem că nu am putut ține pasul cu echipa adversă.

Urmează meciul cu CFR Cluj, o partidă care trebuie gestionată bine și trebuie să câștigăm contra lor. Consider că lupta pentru campionat este abia la început, suntem abia în etapa cu numărul 14 și mai sunt multe puncte puse în joc, așa că nu putem spune că este cineva favorit. Vom vedea ce va fi!“, a spus Papură, la finalul meciului cu FCSB.

Universitatea Craiova ocupă în acest moment locul a doilea în Liga 1, la două puncte de adversara din această seară, FCSB. Pentru olteni urmează ultimul meci din acest an, pe terenul celor de la CFR Cluj, programat pe 22 decembrie.