Contra, mesaj ferm pentru fotbaliștii săi după victoria cu Gaz Metan: „Trebuie să înțeleagă acest lucru!”

Dinamo s-a impus, luni, cu scorul de 3-1 (0-0), pe terenul formației Gaz Metan Mediaş, în ultimul meci al etapei a patra din Liga 1. Golurile partidei au fost marcate de Gonzalez 48′, Sorescu 74′ şi Camara 83′ pentru Dinamo și Cardoso 88′ pentru Gaz Metan.

În ciuda victoriei la scor, Contra și-a criticat fotabaliștii pentru jocul prestat în prima repriză și le-a transmis că a venit timpul să înțeleagă că îmbracă tricoul lui Dinamo, un club de tradiție în fotbalul românesc.

„Am jucat bine tot meciul, dar în prima repriză nu am fost inspiraţi. Am încercat să controlăm jocul, să avem o posesie mai bună, pentru că Mediaş s-a apărat în permanenţă. După primul gol ne-am descătuşat şi am controlat jocul până la sfârşit. Vreau să-i felicit pe băieţi. Presiunea a fost mare, pentru că nu am mai câştigat de mult, mai avem de muncă.

Nu mi-a fost greu să-l conving pe Borja Valle să vină. După ce i-am explicat proiectul, şi-a dorit să vină. Cred că se simte bine. Relaţiile de joc nu sunt cele dorite, dar suntem pe drumul cel bun. Sunt semne că echipa îşi doreşte victoria. Normal, vreau să ducem echipa în play-off, de aceea am venit. E o victorie de moral, bună, dar mai e mult de muncă. Să înţeleagă că sunt la Dinamo”, a spus Cosmin Contra la finalul meciului cu Gaz Metan Mediaș.