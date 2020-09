Contra, foc și pară: ”Este o palmă! Nu mai putem continua așa!”

Cosmin Contra a fost foc și pară după înfrângerea cu UTA Arad.

”Câinii” au pierdut meciul de pe teren propriu cu 0-1. Ioan Hora a marcat unicul gol al partidei, în minutul 42, în urma unei lovituri de la 11 metri.

Cosmin Contra este dezamăgit de prestația elevilor săi și anunță că va avea o discuție cu aceștia. ”Guriță” a fost dezamăgit de atitudinea arătată de dinamoviști și consideră că este principalul vinovat.

”Dacă nu tratezi fotbalul cu seriozitate… am avut ocazii, dar nu am avut seriozitate. Este o palmă. Credeam că intrăm pe teren și defilăm. Sunt principalul vinovat pentru că nu am ajuns la jucători. Vom stabili anumite lucruri pentru că nu putem să continuăm așa.

Au crezut că după o victorie vor intra pe teren și câștigă cu tricoul pus pe ei. E motivant să joci în derby. Nu trebuie să îi motivez. Mai avem mult de lucru. Au venit 10 jucători. Am zis și după meciul de la Mediaș.” a declarat Contra la finalul meciului.