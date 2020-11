Cosmin Contra a dat de pământ cu Pablo Cortacero înaintea meciului din Cupa României cu Viitorul.

Acționarul majoritar al lui Dinamo a anunțat că îl va da afară pe ”Guriță” pentru că nu este loial, iar replica tehnicianului nu a întârziat să apară.

Cu puțin timp înaintea fluierului de start din Dinamo – Viitorul, Contra l-a pus la zid pe Pablo Cortacero, căruia i-a transmis că nu mai are ce discuta cu el.

”E ultimul meu meci pe banca lui Dinamo. Am zis că se va ajunge la acest punct, dar mai bine să vorbim despre meci. Am văzut că a zis Pablo Cortacero că mă va da afară că nu am fost loial.

Poate ar trebui să se uite în dicționar să vadă ce înseamnă loialitate, poate se va uita în oglindă să vadă cine a fost loial și cine nu. Eu nu mai am ce discuta cu această persoană. Eu am încercat să-mi fac treaba cât mai bine.”, a declarat Cosmin Contra.