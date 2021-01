Dorin Șerdean a oferit o reacție după ce ar fi fost demis din funcția de președinte executiv al lui Dinamo.

Acesta ar fi fost înlăturat de la conducerea clubului din “Ștefan cel Mare” de Consiliul de Administrație, pentru că nu s-a prezentat la serviciu timp de 30 de zile.

Dorin Șerdean spune că e imposibil să fi fost concediat. Acesta susține că ședința Consiliului de Administrație nu a fost legitimă, pentru că nu a fost convocată de Pablo Cortacero.

„Serios? Cum să nu fiu prezent dacă în 22 decembrie, pe data invocată de acești oameni, eu mi-am făcut activitatea, clubul a funcționat, am făcut plăți ca să deplasăm echipa la Mediaș, s-au plătit arbitraje, taxe la Federație. Pe toate le-am făcut eu, am fost personal la bancă de 3 ori, am avut întâlniri cu jucătorii și antrenorul.

Cum se poate așa ceva, să spună că nu am fost la serviciu? E o minciună sfruntată. Este vorba despre o ședință a CA ilegal constituită. Președintele CA este Pablo Cortacero. Există aceste înscrisuri la registrul comerțului la și ele vorbesc în fața legii.

Consiliul de administrație a fost ilegal. Președintele CA este Pablo Cortacero. Tot ce s-a întâmplat a fost ilegal. Este o decizie actul emis de Pablo Cortacero.

Domnul Eftimescu are o funcție administrativă în club. Fabricăm tot ce n-am făcut.

Eu sunt în continuare directorul executiv. În momentul de față sunt singura persoană din club care are semnătura validă în bancă. Inclusiv vineri s-au făcut plăți către ANAF din banii suporterilor pe care eu le-am autorizat.

Există frustrări ale unor oameni care vor să facă rău clubului. Eftimescu nu este președintele CA-ului, el este administrator în CA. La registrul comerțului scrie că Pablo Cortacero este președintele CA. Cum poate Eftimescu să convoace ședințe ale CA? Oamenii se află într-o eroare crasă care se va lăsa cu niște plângeri la anumite instituții ale statului”, a spus Dorin Șerdean la Digisport.

Totodată, Șerdean a declarat că a semnat un act de predare a mașinii luate de la club, nu actul de luare la cunoștință a demiterii sale.

„Nu este adevărat că am luat la cunoștință (de actul de demitere). Am semnat că o să predau mașina, ca să mi-o schimbe.

Asta e singura problemă a clubului, că nu vin banii. Eu nu cred nimic, cred când văd. E vorba de o ședință, acel AGA din 21 decembrie. Dacă ajung banii în conturi, se rezolvă problema. Dacă nu ajung, asta e! Ce facem acum? Ne batem pe semnături?

Dacă ipotetic eu plec, cum va funcționa societatea? Singurele persoane care au drept de semnătură în bancă sunt eu și Cortacero, care e în Spania”, a mai spus Șerdean.