Continuă scandalul dintre FCSB și CSA Steaua: “A uitat de unde a mâncat cașcaval!”

Gheorge Mustață, liderul galeriei de la FCSB, îl pune la zid pe fostul stelist Iulian Miu!

Mustață a spus de actualul antrenor secund de la CSA Steaua, că a venit la Gigi Becali să se angajeze ca ofițer de presă la FCSB. Liderul galeriei de la FCSB a mai declarat că fostul stelist a uitat de unde încasat mulți bani.

„În urmă cu doi ani și ceva Iulian Miu a fost la Gigi Becali să se angajeze ofițer de presă. Gigi i-a zis despre conflictele lor din urmă, că Gigi a plătit niște bani pentru Miu. Eu știu foarte multe. Gigi a plătit mulți bani pentru Miu!”

“Gigi îi băga milioane de euro și nu vreau să vorbesc mai multe. Gigi l-a scăpat din multe… Dacă-l angaja Gigi atunci ofițer de presă acum FCSB era Steaua? Băiatul a uitat de unde a primit cașcaval. Așa suntem noi românii, uităm de unde primim cașcaval!” a declarat Mustață la Radio Sport 1.

Fostul fotbalist, Iulian Miu, a comentat declarațiile liderului galeriei de la FCSB și a spus că nu este nimic adevărat și nici măcar nu îl cunoaște pe acesta. Antrenorul secund al Stelei a spus că niciodată nu va lucra cu patronul celor de la FCSB, Gigi Becali.

„Eu n-am avut nicio discuție cu Gigi, n-am vorbit cu el de când am plecat plecat de la Steaua. Eu am spus-o de multe ori că nu voi lucra cu Gigi. Cum să fiu eu ofițer de presă? Eu am spus-o de multe ori că n-am ce să caut acolo. Eu m-am și certat cu omul ăla. Eu nu-l cunosc pe acest om Mustață, n-am vorbit niciodată cu el. El nu era în galerie la Steaua. Eu îl știu Jean Pavel.”

“N-am avut discuții cu Mustață niciodată. Dacă tu găsești pe cineva care să spună că am vorbit cu el…poate mi-a luat vreodată vreun autograf. Jean Pavel era altceva. Venea, ne arăta în spatele tribunei oficiale ce bannere fac. Pe mine nu mă interesează ce zice Mustață. Steaua e Steaua și Fotbal Club FCSB e FCSB. Eu m-am certat cu Gigi când am plecat de acolo în urmă cu 17 de ani, îmi spunea că-mi rupe picioarele…”, a declarat Miu pentru ProSport.