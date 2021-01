Continuă războiul dintre Gigi Becali și Anamaria Prodan: “Nu o să mai vorbesc niciodată cu ea!”

Transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma a bătut orice record din punct de vedere al transferurilor din istoria Ligii 1, dar se pare că a generat un conflict general între patronul “roș-albaștrilor” și agentul fotbalistului!

Cel mai bun fotbalist al FCSB-ului din ultima perioadă, Dennis Man (22 de ani), a obținut transferul în străinătate și va evolua la Parma, penultima echipă din Serie A. Această mutare i-a adus lui Gigi Becali în conturi nu mai puțin de 13 milioane de euro, o sumă record pentru campionatul României.

În ciuda acestei tranzacții impresionante, între patronul celor de la FCSB și agentul Anamaria Prodan s-a declanșat un conflict, totul pornind de la implicarea lui Giovanni Becali în transferul fotbalistului “roș-albaștrilor”. Gigi Becali a mărturisit că vărul său a intermediat toate detaliile dintre cele două părți, iar cu Anamaria Prodan nu dorește să mai discute niciodată.

“Era chef de bâlci acolo, unul Orlando, taximetrist, zicea că de ce să dea 15, când pot da 7-8 milioane pe el. I-am zis lui Giovanni că eu nu pot vorbi, a negociat Mihai, dar tot ce s-a făcut, a făcut numai Giovanni.

Nu îl cunosc pe Moggi, nu mă interesează de el, nu vreau să vorbesc despre alte persoane, nici de Anamaria, nici de nimeni. Eu nu mai vreau să vorbesc cu persoane, vorbesc cu cine vreau eu, nu am nevoie să dau raportul cuiva.

Știu un lucru: dreptatea e dreptate. Giovanni de la A la Z a făcut transferul, nu el, că nu are voie, dar prin cunoștințe. Totul e pe meritul lui, dreptatea e dreptate, trebuie să fie făcută. E meritul lui.

Nu vorbesc despre Anamaria, nici nu o să mai vorbesc în viață mea. Ce spune ea cu familia nu e adevărat, o lăsăm în pace. Eu nu discut în viață mea cu femei. Am vorbit cu ea pentru că îl respectăm pe Reghe, am lucrat cu el, am zis că e nevasta omului. Nu mai vreau să vorbesc nici despre ea, nici despre Moggi, nici despre nimic.

Patronul a zis că sunt niște români, unul Orlando, taximetrist, i-a zis: ‘de ce să dai 15? îl da Becali cu 7-8″.

Am primit oferta de la Ana, trebuie să îi pronunț numele acum, dar nu o voi mai face. Nu va mai există niciodată în viață mea să mai vorbesc cu doamna Anamaria Reghecampf! Niciodată în viață mea. Dacă o văd, o salut, dar să mai discut cu ea, niciodată în viață mea. Nu sunt obligat să discut cu femei.

Când mi-a trimis ea oferta de 10 milioane, eu vorbisem cu patronul cu o ora înainte. Ea îmi făcea oferta de 10 în 4 ani, el îmi zicea de 13 milioane. Nu vreau să o minimalizez, nu mă interesează despre ea. Eu nu lucrez cu femei. Am vorbit cu ea că e nevasta lui Reghe, dar de acum înainte, nu. Nici cu Reghe dacă e!“, a spus Gigi Becali, potrivit Pro X.