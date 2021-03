Constantin Budescu a explicat de ce a ales să plece de la Astra: „Eram neplătit de 11 luni!”

Constantin Budescu (32 de ani) a semnat în urmă cu doar câteva săptămâni un contract cu arabii de la Damac, dar această decizie se pare că nu a fost pe placul tuturor!

Ajuns la 32 de ani, Budescu și-a recăpătat pofta de fotbal în ultima vreme, iar evoluțiile sale în tricoul celor de la Astra Giurgiu au pus pe jar mai multe echipe. După ce s-a spus că își va prelungi contractul cu formația lui Ioan Niculae sau că va merge din vară la FCSB, mijlocașul a luat decizia surprinzătoare de a merge în zona Golfului.

Mijlocașul a vorbit despre hotărârea pe care a luat-o de a merge la Damac, în ciuda faptului că începuse să arate o formă destul de bună în Liga 1 și se putea transfera la altă formație. Budescu a dezvăluit că situația de la Astra Giurgiu l-a împins mai mult să ia o astfel de decizie, cu toate că giurgiuvenii nu au fost de acord cu plecarea acestuia în această iarnă.

”Toată lumea mă acuză mereu că eu mă duc numai după bani. Problema este că, ori de câte ori am plecat din țară, nu am vrut să o fac, dar nu am avut alte variante. Așa a fost și acum. A existat o situație care m-a împins să iau o astfel de decizie!

La Astra, aveam foarte mulți bani de primit. Am discutat cu ei, am vorbit, dar, mai apoi, dacă au apărut acele probleme la club, a trebuit să plec. Nu au putut să-mi achite restanțele!

Eram neplătit de 11 luni. Dar, eu am venit cu propunerea să-mi achite salariul pe trei luni și să ne despărțim amiabil. Nu au vrut nici așa și a trebuit să plec. A fost mai ușor, pentru mine, să plec afară, aici în țară trebuia să aștept, se judeca. Așa că am plecat. Dar, ei (n.r. – cei de la Astra) nu m-au lăsat să plec!”, a spus Budescu, potrivit Digi Sport.