Concluzia lui Dușan Uhrin Jr, după meciul cu UTA: “Nu am avut noroc”

Dușan Uhrin Jr. a vorbit despre înfrângerea suferită de Dinamo, în fața UTA-ei.

Antrenorul ceh a scos în evidență că dinamoviștii au jucat bine în fața nou-promovatei, dar nu au marcat.

„A fost rău pentru noi pentru că am pierdut cu 1-0, sunt trist pentru că am jucat bine, am încercat, dar nu am marcat. Nu am avut noroc. Sper ca data viitoare să fie mai bine și trebuie să marcăm, fără asta nu putem câștiga. Asta e realitatea.

Am vrut să ajut Dinamo, asta e realitatea și voi face maximum pentru asta. Pentru mine nu va fi special (n.r. – meciul cu Gaz Metan), nu am niciun sentiment pentru Gaz Metan, am stat acolo câteva luni, mă concentrez pe echipa mea”, a spus Dușan Uhrin Jr., la finalul partidei.

Dinamo a fost învinsă de UTA, marți seară, scor 0-1, pe teren propriu, în cadrul etapei a doua a play-out-ului din Liga 1.

David Miculescu a înscris unicul gol al meciului, în minutul 34, cu capul, din centrarea lui Evgheni Şliakov.

Deian Sorescu a ratat un penalty în minutul 36. Portarul Dragoş Balauru a apărat şutul fotbalistului dinamovist.

În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe locul 14, cu 15 puncte, iar etapa următoare jucătorii lui Uhrin Jr. vor evolua cu Gaz Metan, în deplasare.