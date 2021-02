La finalul meciului, antrenorul echipei FCSB, Anton Petrea, s-a arătat mulțumit de cele trei puncte obținute chiar pe terenul rivalei, dar jocul elevilor săi nu l-a încântat.

“Un meci disputat, un meci destul de bun pe un teren greu, care a supus jucătorii la un efort considerabil. Am avut inițiativa, mai multe ocazii. Din păcate, am marcat o singură dată, dar suficient pentru victorie.

Am avut și după golul lui Tănase ocazii. N-am avut o circulație a mingii prea bună din cauza terenului greu, dar chiar și așa am avut situații clare de a înscrie. Nu am reușit să o facem și ne-am făcut meciul mai greu. Am intrat într-o luptă la mijlocul terenului de care nu era nevoie.

Coman are situații de a marca, poate are nevoie de puțină șansă. Cu siguranță va înscrie și el și se va descătușa. Vukusic nu știu dacă va fi titular meciul următor, nu cred. Mai avem trei zile, mă bucură debutul lui, putea să și marcheze, însă cred că e un câștig pentru echipă și ne va ajuta.

Lucrurile au funcționat destul de bine ca implicare, determinare și n-am vrut să dereglăm ceva din jocul echipei. În repriza a doua, după ce am schimbat puțin, s-a văzut o greutate în exprimarea noastră“, a spus Petrea, după meci, la Digi Sport.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Florin Tănase, în minutul 8.

În urma acestei victorii, FCSB a acumulat 48 de puncte și ocupă prima poziție a clasamentului Ligii I. Etapa următoare, roș-albaștrii vor evolua pe teren propriu, cu Academica Clinceni.

De partea cealaltă, Dinamo e pe 9, cu 25 de puncte. Alb-roșii vor evolua, runda următoare, în deplasare, cu Craiova.