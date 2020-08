Clipe de coșmar pentru un fotbalist al FCSB! „Am luat în plin o căruță de lemne”

Alexandru Buziuc (26 de ani) a semnat cu FCSB în urmă cu două zile și va evolua pentru echipa patronată de Gigi Becali din sezonul viitor.

Noul atacant al vicecampioanei a rememorat un eveniment nefericit petrecut în septembrie 2014, când evolua la Gaz Metan Mediaș.

Fotbalistul să îndrepta spre casă, spre Suceava, însoțit de câțiva prieteni, când mașina în care se afla a lovit din plin o căruță încărcată cu lemne.

„Am jucat la Gaz metan până am avut un accident de mașină… Aveam o accidentare inghinală și doi prieteni mi-au zis să merg cu ei la Bistrița, unde stăteau ei. Când să plec de acolo am rugat un prieten să vină să mă ia. A întârziat ceva, a venit seara. M-a luat pe la 8 și cu 25 de kilometri înainte să ajungem la Suceava o căruță cu lemne era pusă de-a latul drumului. Voia să întoarcă… Am luat-o în plin! Eram la Iliești.

Eu stăteam în spate, pe mijloc, cu coatele pe scaunele din față. Vorbeam cu șoferul și cu o fată din mașină. Prietenul meu nu a văzut căruța și a intrat direct în ea. Eu am sărit din spate, iar tot parbrizul s-a făcut praf. Mi-a căzut totul pe față, m-a tăiat… Și mi-am rupt o vertebră de la C7. A trebuit să port un guler timp de o lună și n-am avut voie să dau deloc cu capul în minge vreo trei luni după. Am trecut prin multe până la vârsta asta”, a povestit Buziuc pentru „Gazetă”.