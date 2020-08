Alexandru Buziuc, o poveste de viață desprinsă parcă din filme: „Am muncit de mic! La 11 ani am fost în comă!”

Alexandru Buziuc (26 de ani) a devenit de curând fotbalistul formației FCSB și se poate spune despre acesta că duce acum o viață lipsită de griji.

Însă lucrurile nu au stat așa dintotdeauna. Atacantul a avut o copilări dificilă și a trebuit să muncească în agricultură pentru a se putea întreține.

„Am avut o copilărie grea. Nu pot să zic că era sărăcie. Eram la țară și am fost nevoit să merg să muncesc. Până să joc fotbal a trebuit să mă trezesc de dimineață și să plec la muncă. Aveam animale: porci, vaci, cai, găini. La 9-10 ani, acolo eram deja considerat copil mare. Plecam cu vaca prin sat și mă întorceam după patru, cinci ore. După prânz aveam același program”, a spus Buziuc, potrivit „Gazetei”.

Cum a ajuns să practice fotbalul

„Mergeam să mă uit la meciuri, la mine în sat, la Udești. Echipa se numea Flacăra Roșie. A trebuit să-și facă echipă de juniori și m-am înscris cu fratele meu. Ne-am făcut legitimații și am început să mergem la meciuri. Nu prea jucam pentru că eram copil, erau ăștia mai mari de 18 ani și nu ne băgau în seamă. Dar n-am renunțat pentru că-mi plăcea foarte mult.

M-am dus la Liteni, care avea echipă în Liga 4. Mă mai luau și la echipa mare, stăteam mai mult rezervă. Dar într-un meci chiar am jucat cu Sporting Suceava. Patronul lor a venit la meci, m-a văzut și m-a plăcut mult. Faza tare e că unchiul meu era cu mine la un meci. În tribună. Eu întârziasem la împărțirea tricourilor. Jucam cu 10 de obicei, dar în meciul ăla a luat tricoul altcineva și-am mai prins doar tricoul cu 2.

Patronul l-a întrebat pe unchiul meu: <<Bă, cine e băiatul ăsta?>>. <<Care, mă?!>>. <<Uite, mă, asta!>>. <<Nu știu cine-i, mă, ăsta, numărul 2>>. După aceea, când m-a văzut la față, i-a zis patronului <<Aaa, ășta-i nepotul meu>>. <<Nu vrei să-l lași la Suceava, că avem grupă bună? Am adus tot ce-i mai bun, lasă-l să vină la probe>>”, a povestit atacantul.

La un pas de tragedie, după un accident cu bicicleta

„La 11 ani. Eram cu bicicleta, în fața curții mele. Stăteam în spatele unei dube care transporta pâine și am vrut să traversez strada. Am stat în spatele ei, nu vedeam ce vine din contrasens… Și când am vrut să trec, m-am băgat pe stânga și m-a luat în plin o betonieră! M-am lovit foarte rău la cap, am intrat în comă. Mi-am rupt mâna, genunchiul și niște dinți. Dar cel mai rău m-am lovit în cap, am intrat într-o stare de somnolență. Mama plângea…” – Buziuc.

Alexandru Buziuc a semnat cu FCSB și va evolua pentru echipa patronată de Gigi Becali din sezonul viitor. Transferul a fost parafat în mai puțin de 24 de ore.

„Mai auzisem povești d-astea cu mine la Steaua… Dar acum s-a făcut totul pe repede înainte. Am vrut să-i sun pe părinți după ce-am semnat: «Mama, tata, am o veste bună!», dar n-am apucat că mama a citit pe internet și mi-a dat mesaj pe Facebook. Tata a făcut tumbe de bucurie: «Ce veste mi-ai dat, mă doare inima de bucurie! Nici nu știu ce să mai fac»”, a povestit Buziuc, potrivit sursei citate mai sus.