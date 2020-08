Ciprian Marica dezvăluie planurile investitorilor de la Dinamo: “Vor să facă altceva decât ce există în România”

Ciprian Marica a analizat situația de la Dinamo după preluarea clubului de către investitorii spanioli.

Fostul atacant al “alb-roșiilor”, recunoaște că a discutat cu Cosmin Contra, noul antrenor al “câinilor” și dă asigurări că proiectul pus la cale de iberici este pe modelul echipelor din vest.

“Aseară am vorbit cu Cosmin și vorbeam cu el, îmi spunea că are ceva emoții, speră ca lucrurile discutate speră să fie reale. Din ce am discutat, au planuri mari spaniolii. Contra contractual este asigurat, dar garanții nu sunt. Până nu vor vedea anumite lucruri că se vor întâmpla, nu ai nicio siguranță.

Se vede că oamenii vor să facă altceva decât ce există în România, să profesionalizeze întreaga structură a clubului, să vină oameni de afară. Să sperăm că se va întâmpla, e normal ca lumea să fie sceptică pentru că nu îi cunoaște pe acești investitori”, a declarat Ciprian Marica la Pro X.

Fostul internațional român a dezvăluit că noii investitori de la Dinamo au acceptat toate condițiile puse de “Guriță”, ceea ce înseamnă că gândurile spaniolilor sunt cât se poate de serioase în ceea ce privește reconstrucția clubului din “Ștefan cel Mare”.