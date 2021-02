Cine este omul care a creat ruptura dintre MM Stoica și Mustață: “A vrut să se întâlnească personal cu el!”

În urma eliminării din Cupa României, atmosfera din tabăra FCSB-ului este una extrem de tensionată, iar suporterii echipei i-au cerut demisia lui Mihai Stoica, considerat principalul vinovat pentru eșecul cu Dinamo!

Imediat după înfrângerea împotriva marei rivale Dinamo, suporterii “roș-albaștrilor” au reacționat violent la adresa oficialului de la FCSB, căruia i-au cerut de urgență demisia din funcția pe care o ocupă în prezent. Mesajul fanilor nu a rămas neauzit însă, iar MM Stoica a reacționat pe contul său de Facebook, postând două mesaje prin care îi transmite liderului Gheorghe Mustață să își ceară scuze.

Ca urmare a ultimelor săgeți trimise de managerul general al FCSB-ului, Gheorghe Mustață a intervenit din nou și a ținut să clarifice situația. Liderul fanilor “roș-albaștrii” a dezvăluit cine a fost omul care l-a înjurat pe MM Stoica și pe fiica sa, în perioada când el se afla în închisoare și nu putea face nimic.

“Eu îl înțeleg pe Mihai Stoica pentru că și eu sunt tată de copii. Am incercat să discut cu Adrian Dumitrașcu, noi îi spunem Copilu’, și să îi explic că Meme nu se afla la vremea aia într-o stare prea bună, deoarece fata lui avea probleme grave de sănătate.

Când Meme spune că a fost înjurat de fiica lui, eu nu eram acasă. Ulterior, când eu am venit acasă, am încercat să port o discuție cu Copilu’ și să îi explic și lui cum stă situația. El nu are copii și poate îi e greu să înțeleagă că îl doare pe un părinte, dar mi-a spus că vrea să meargă și să se întâlnească personal cu Meme ca să îi explice la rândul său cum au stat lucrurile.

Meme nu a vrut să se întâlnească deloc cu acest băiat, iar acum el a rupt legătura cu noi toți. Nu mi se pare normal acest lucru, pentru că noi facem foarte multe sacrificii pentru Steaua și nici nu pot să îl scot din galerie pe Copilu’…”, a spus Gheorghe Mustață, potrivit ProSport.