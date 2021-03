Cine este asul din mâneca lui Rădoi la naționala României: “Dezvoltarea lui din ultimii ani este incredibilă!”

Prima reprezentativă condusă de Mirel Rădoi debutează în această seară, de la ora 21:45, împotriva naționalei din Macedonia de Nord!

România nu se gândește la altceva în afară de calificarea la Campionatul Mondial după 23 de ani de pauză, astfel că vrea să obțină maximum de puncte din duelurile din campania de calificări. Pentru asta, naționala lui Mirel Rădoi trebuie să treacă de adversari precum Germania sau Islanda pentru a merge la turneul final din Qatar.

Fostul fotbalist român, Narcis Răducanu, a identificat unul dintre fotbaliștii “tricolorilor” care a progresat foarte mult în ultimii ani. Mijlocașul rușilor de la FC Ural, Eric Bicfalvi, este considerat un fotbalist complet, iar Răducanu este de părere că jucătorul în vârstă de 33 de ani poate reprezenta o piesă importantă pentru Mirel Rădoi în angrenajul echipei naționale.

”Bicfalvi, da, are de toate. Are și reușite și experiență, are și fizic, tot ce-i trebuie. Dezvoltarea lui din ultimii ani mi se pare incredibilă. Am lucrat puțin cu el la FCSB, Steaua pe atunci.

Este un tip fenomenal, repet, dezvoltarea lui din ultimii ani e incredibilă, nimeni nu vedea treaba asta, să fie golgheter într-un campionat puternic, cum este cel din Rusia, un campionat mai puternic decât al nostru. Oriunde îl pui, acolo joacă”, a spus Narcis Răducanu, potrivit Digi Sport.