Gică Popescu nu concepe să ratăm din nou Mondialul: “Nu avem voie să nu ne calificăm!”

Fostul căpitan al Generației de Aur, Gică Popescu, a vorbit despre șansele României de a se califica la un Campionat Mondial după 23 de ani!

Prima reprezentativă a României își începe drumul spre Mondialul din 2022 contra Macedoniei de Nord, în această seară de la 21:45, pe Arena Națională. Selecționata condusă de Mirel Rădoi face parte dintr-o grupă cu Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și Liechtenstein.

Fostul mare internațional român, Gică Popescu (53 de ani), a vorbit despre grupa în care echipa națională a României a fost repartizată și s-a declarat optimist în ceea ce privește numele adversarilor. “Baciul” este de părere că a venit timpul ca “tricolorii” să se califice la un Mondial și consideră că în afara Germaniei, restul țărilor sunt accesibilie, iar atitudinea trebuie să fie una bazată pe victorie.

“Avem o grupă din care nu avem voie să nu ne calificăm! Repet, nu avem voie să nu ne calificăm într-o grupă ca aceasta! Nu putem să ne dorim să jucăm cu Luxemburg, să ne luptăm cu Lichtenstein și cu Andora dacă se poate! Dacă vrem să participăm la un Campionat Mondial, trebuie să jucăm și cu Germania, trebuie să trecem de Macedonia de Nord și de Armenia fără probleme.

Dacă nu reușim să facem asta, mai bine stăm acasă! Nu este niciun moment al revanșei împotriva Islandei, e pur și simplu timpul să mergem la Mondiale. În grupa în care suntem, nu avem voie să nu ne calificăm!

Dacă nici noi nu am avut răbdare cu cinci calificări ratate doar la Mondiale, atunci cine a mai avut răbdare? La echipa națională nu prea există timp. Toată lumea vrea calificări din doi în doi ani! Iar antrenorii care acceptă acest lucru știu la ce se înhamă.

La echipa națională trebuie să te califici la doi ani de zile. Și noi tot am vorbit de proiecte și reclădiri, dar de fapt nu am făcut nimic. Niciodată nu s-a început cu adevărat un astfel de proiect. Nu vreau să comentez selecția. Trebuie să avem încredere în Mirel Rădoi și în deciziile lui. Apoi vom vedea dacă am făcut bine sau nu. Fiecare dintre noi are propriul lot de jucători. El decide și el tot el răspunde!”, a spus Gică Popescu, potrivit Fanatik.