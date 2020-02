Alex Cicâldău vrea să obțină victoria în ultimul meci din sezonul regulat.

Oltenii au câștigat partida cu Poli Iași, scor 5-2, și s-au apropiat la 3 puncte de liderul CFR Cluj.

În ultima etapă din sezonul regulat, elevii lui Papură vor juca pe teren propriu, împotriva campioanei României.

În tur, ”feroviarii” au câștigat cu 2-0, iar Cicâldău vrea să se răzbune și să obțină victoria.

Dacă oltenii vor câștiga meciul cu ardelenii, Universitatea Craiova va intra în play-off cu același număr de puncte ca formația din Gruia, 49 la număr.

„Am început foarte bine meciul, am reuşit să marcăm repede 3 goluri, eu zic că am făcut una dintre cele mai bune reprize ale noastre din acest campionat. Am început foarte slab a doua repriză, am primit şi două goluri şi puteam să riscăm să luăm cele 3 puncte.

Întâlnim cea mai bună echipă din România, campioana, o să tratăm meciul ca oricare alt meci şi vom merge cu gândul la cele 3 puncte” a declarat Cicâldău.