Chiricheș, mulțumit după partida cu Anglia: “Sunt mândru de ce au arătat băieții în această seară!”

Căpitanul primei reprezentative a României, Vlad Chiricheș, a oferit o primă reacție după eșecul cu Anglia, scor 0-1!

Naționala condusă de Mirel Rădoi a cedat și pe terenul Angliei și a ajuns la patru înfrângeri consecutive în mandatul tehnicianului în vârstă de 40 de ani. La finalul partidei, Vlad Chiricheș a făcut o scurtă analiză a duelului din această seară și este de părere că tricolorii au făcut o partidă foarte bună, iar acest lucru le va da și mai multă încredere pe viitor.

“Cred că în această seară ne-am ridicat la un nivel foarte bun și am arătat că putem face față Angliei. Sunt patru înfrângeri consecutive ale naționalei, dar sunt de părere că astăzi am demonstrat că avem atitudine și am putut să trecem peste eșecul cu Georgia.

Am arătat că am putut să venim în Anglia, să încercăm să pasăm, să ne facem jocul, dar eu cred că ne-am ridicat la valoarea lor și sunt mândru de ce au arătat băieții în această seară. Cred că e un moment bun să plecăm de aici, am avut un joc solid și dacă o să continuăm așa eu consider că putem reveni în cursa pentru calificare.

Nu m-am gândit la critici, știu că trebuie să ne îmbunătățim jocul pe faza defensivă, dar eu zic că trebuie să îi dăm încredere acestui stil de joc și să încercăm să ne impunem noi în fața adversarului. Nu sunt de acord cu cei care spun că naționala a ajuns în cel mai rău moment.”, a spus Vlad Chiricheș, la finalul meciului cu Anglia.