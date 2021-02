Chipciu rămâne ponderat: ”Titlul se decide în play-off!”

Alex Chipciu a reacționat după victoria la limită de la Mediaș.

Campioana a învins-o pe Gaz Metan cu scorul de 1-0. Unicul gol al meciului a fost reușit de Omrani, care nu mai marcase din decembrie 2019.

Campioana a dominat meciul, însă a înscris doar o singură dată. Chipciu recunoaște că frustrarea se intalase în vestiar la pauză, însă Edi Iordănescu i-a liniștit pe ardeleni.

De asemenea, mijlocașul a vorbit despre lupta la titlu.

”Am avut foarte multe ocazii, nici nu îmi venea să cred. Eram frustrați la pauză, dar Mister ne-a calmat, a zis că nu trebuie să dăm perfect ca să iasă golul, și așa a fost.

Știu că iar am schimbat iar postul, am mai jucat mijlocaș central. Cred că singurul post pe care nu am jucat e cel de fundaș central. Am mai jucat atacant, extremă, fundaș lateral și la FCSB, și la Anderlecht și în Cehia.

Echipa era obișnuită cu mijloace defensive, nu era rău, s-au câștigat multe titluri și trofee, iar acum e un antrenor cu un stil mai ofensiv, clar că la un moment dat vom arăta mai bine. Contează mult ce lucrezi la antrenament.



Eu cred că titlul se decide în play-off, sezonul trecut am avut mai multe puncte avans și ne-am trezit cu Craiova peste noi.” a declarat Chipciu.