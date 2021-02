Cheia succesului pentru un nou titlu la FCSB! Olimpiu Moruţan: ,,Să ne facem treaba, nu să ne uităm în curtea altora”

Meciul dintre FC Botoşani şi FCSB, din etapa a 25-a a Ligii 1, s-a terminat cu victoria ,,roş-albaştrilor”, scor 2-0.

Golurile partidei disputate în Moldova au fost marcate de Florin Tănase, în minutul 55 şi Darius Olaru, în minutul 66, după ce prima repriză a fost una mult mai echilibrată.

Olimpiu Moruţan, mijlocaş la FCSB, a vorbit la finalul jocului cu fosta sa echipă. Acesta le urează baftă elevilor lui Marius Croitoru şi spune că pentru a ajunge titlul la FCSB în acest sezon, important este ca FCSB să-şi câştige propriile meciuri, şi nu să aştepte greşeala adversarilor din Liga 1.

„Am început puţin mai greu, dar ne bucurăm că am marcat 2 goluri. Ştiam de săptămâna trecută că o să ne aştepte un teren greu şi o echipă buna, dar am făcut faţă şi am câştigat cele trei puncte. Mă bucur că am jucat aici, la Botoşani, m-am simţit bine, am doar cuvinte frumoase, le urez baftă.

Important este să ne facem noi treaba, să nu ne uităm în curtea altora. Fiecare meci e greu, oricine vine să joace cu FCSB vine să îşi dea viaţa cu noi. Gaz Metan sigur vine aici cu gândul să ne încurce, dar noi suntem pregatiţi. Arătam bine, îmi doresc să joc la euro, la tineret. Să facem o figură frumoasă. Acolo îmi stă gândul.”, a declarat Olimpiu Moruţan, după meciul cu FC Botoşani.

După acest joc, FCSB rămâne lider în Liga 1, cu 54 de puncte acumulate în cele 25 de meciuri disputate în campionat.

De cealaltă parte, FC Botoşani se află pe locul 5 în Liga 1, cu 37 de puncte adunate din 25 de meciuri jucate până acum.