Champions League | PSG şi Chelsea, primele semifinaliste din acest sezon! Bayern şi FC Porto părăsesc competiţia în sferturi

PSG – Bayern Munchen şi Chelsea – FC Porto sunt meciurile care s-au disputat marţi seară în a doua manşă a sferturilor Champions League.

În primul meci al serii, la Paris s-au întâlnit PSG şi Bayern Munchen, partidă care nu a mai fost la fel de spectaculoasă ca în tur.

Scorul final al returului de pe Parc des Princes a fost de 0-1, după ce unicul gol al întâlnirii a fost marcat de fostul jucător al ,,parizienilor”, Choupo-Moting, în minutul 40 al jocului.

I’m certain If Choupo Moting’s goal was scored by Cavani for Man United VAR would rule it out..😫😫😫 #PSGFCB

pic.twitter.com/lLLE4QbcYO

— UTD Xtra (@UNITEDEXTRA_) April 13, 2021