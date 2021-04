Champions League | Mbappe, show total cu Bayern! Chelsea, aproape de semifinale, după 2-0 cu Porto

Bayern Munchen – PSG şi FC Porto – Chelsea sunt meciurile care s-au disputat miercuri seară în prima manşă a sferturilor Champions League.

În primul meci al serii, la Munchen s-au întâlnit Bayern şi PSG, care a fost o partidă cu adevărat spectaculoasă.

Scorul final al meciului a fost de 3-2 pentru PSG, după ce parizienii au condus şi la pauză cu 2-1. Golurile partidei din Germania au fost reuşite de către Mbappe, în minutele 3 şi 68, şi Marquinhos, în minutul 28, pentru PSG. Pentru Bayern au înscris Choupo-Moting, în minutul 37, respectiv Muller, în minutul 60.

