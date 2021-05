Cea mai aprinsă fază din derby! Deac: “Clar m-a lovit peste picior!”

Cea mai aprinsă fază a derby-ului dintre FCSB şi CFR Cluj s-a produs cu zece minute înainte de final, la 1-0 pentru roş-albaştri. Şut l-a lovit pe Deac în interiorul careului, dar arbitrul Radu Petrescu a dictat fault în atac.

Reluările au arătat că mijlocaşul de la FCSB a luftat în încercarea de a lovi mingea, moment în care l-a lovit pe jucătorul de la CFR Cluj. Ciprian Deac a vorbit despre faza la care campioana a cerut cu insistenţă lovitură de la unsprezece metri.

“De când sunt eu în fotbal nu am criticat niciodată arbitrajul şi nici nu o să o fac, vă las pe voi. Clar m-a lovit peste picior, am vrut să joc mingea, dar vă las pe voi să apreciaţi. Fiind implicat direct, eu am simţit cel mai bine acea fază, am simţit că m-a lovit, cred că a vrut să joace şi el mingea şi a fost o imprudenţă” – a spus Deac la finalul partidei.

Reuşita lui Burcă a salvat în final campioana de la înfrângere. CFR Cluj a rămas lider şi îşi păstrează avantajul de două puncte la jumătatea playoff-ului.

“Am venit cu gândul să câştigăm. Ştiam că nu traversează o perioadă bună cei de la FCSB, au venit după două înfrângeri, sufereau puţin şi am zis să profităm de acest lucru. Nu ne-a ieşit, e bine că am egalat la ultima fază şi nu am părăsit acest teren învinşi. De când a promovat acest club ar eîn ADN să fie campion şi în ultimii ani am reuşit” – a explicat mijlocaşul lui CFR Cluj la final.

Cu cinci etape înainte de final, CFR Cluj este favorită pentru câştigarea celui de-al patrulea titlu consecutiv în Liga 1.